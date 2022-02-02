Молекулы против раковых клеток нашли в цветке из Киргизии. Но «лечить» онкологию только травами опасно для здоровья

В Киргизии есть растение — длинноножковый весенник, — в котором обнаружили набор из нескольких молекул. Они обладают очень мощными антиоксидантными и противоопухолевыми свойствами. Ученые последние годы пытаются найти новые методики борьбы с онкологией и другими болезнями, в том числе и среди разных веществ природного происхождения. Полезные вещества обнаружили также в укропе и петрушке. Но врачи предупреждают, лечить онкологию только путем добавления в рацион тех или иных трав, ягод или грибов нельзя.

Известное, но малоисследованное растение

Набор из нескольких молекул обнаружила группа ученых из России и Китая. Исследовательская статья по этому вопросу опубликована в журнале IJMS, сообщила пресс-служба Российского научного фонда (РНФ).

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Весенник длинноножковый или Eranthis longistipitata является представителем семейства лютиковых. Растение произрастает на ограниченной территории в Центральной Азии. Несмотря на то, что этот вид описали еще в 1870 году, он, как и другие представители рода Eranthis, оставался малоисследованным до сих пор.

Исследование

Для исследования, о котором идет речь, использовались собранные в Киргизии образцы растения. В своей работе ученые использовали метод жидкостной хроматографии с масс-спектрометрией высокого разрешения. Благодаря аналитической чувствительности и высокой точности этого метода, легко идентифицировать известные и неизвестные соединения, которые содержатся в растении.

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Ученые выделили более 160 соединений из листьев весенника длинноножкового. Из них к определенным классам отнесли 72, точно определили 58.

Ученые нашли 19 различных флавоноидов в выделенных биологически активных веществах. Соединения этого класса считаются важными для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, они лежат в основе препаратов против венозной недостаточности.

В листьях длинноножкового весенника также идентифицировали жирные и органические кислоты, сахара, аминокислоты и иные соединения. Но наибольший интерес ученых вызывают хромоны и кумарины. Это два класса молекул с важными биологическими свойствами. При этом отмечается, что часть из них была обнаружена у растений этого рода, и в частности у в Eranthis longistipitata, впервые.

Полезные для человека свойства

Хромоны и кумарины имеют ограниченное распространение и небезынтересны для фармакологии, отметил руководитель проекта по гранту РНФ, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Томского государственного университета Андрей Эрст. Он уточнил, что остальные группы соединений часто встречаются в растительном мире и достаточно изучены.

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По словам Эрста, обнаруженные у весенника длинноножкового производные хромона оказывают противовирусное, противовоспалительное, противоопухолевое и спазмолитическое действие, а также используются как антиоксиданты. А кумарины проявляют противоопухолевую, антиоксидантную и антиапоптотическую активность.

«Кроме того, благодаря их фотохимическим свойствам, они могут применяться как флуоресцентные метки в биохимических экспериментах и клинической медицине», — добавил Эрст.

Ученые надеются, что последующее изучение этих растений и других представителей семейства лютиковых поможет им понять, целесообразно ли культивировать их с целью получения больших количеств хромонов и кумаринов, отметил ТАСС.

Биологически активные вещества весенника длинноножкового исследовали ученые из Томского государственного университета, Центрального Сибирского ботанического сада СО РАН, Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН, Ботанического института имени В. Л. Комарова РАН, Института физиологии растений имени К. А. Тимирязева РАН и Института ботаники Китайской академии наук.

Опасное лечение

Многие лекарства разработаны на основе содержащихся в различных растениях активных веществ. К примеру, российские ученые еще в 2016 году предложили эффективный способ синтезирования веществ с противораковыми свойствами на основе соединений, которые были получены из семян петрушки и укропа.

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Часто онкобольные, читая новости про очередное полезное свойство того или иного растения, решают, что им можно «лечить» рак. Но это не так, заявляют врачи. Ученые лишь выделяют необходимые свойства растений для дальнейших исследований и работы по изготовлению лекарственного препарата.

Врачи предупреждают, лечить онкологию только путем добавления в рацион тех или иных трав, ягод, грибов или настоев нельзя.

«В научной литературе лечение рака травами и грибами официально признано, ко всему прочему, ненужным и небезопасным», — отметила заведующая научным отделом инновационных методов терапевтической онкологии и реабилитации, врач высшей категории, доктор медицинских наук Татьяна Семиглазова. Ее слова приведены на сайте НМИЦ онкологии им. Петрова.

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Она рассказала, что за 20 лет работы с онкопациентами была свидетелем тяжелейших токсических гепатитов, глубоких и длительных лейко/нейтропений на фоне «лечения» грибами или травами.

На практике последствия «травотерапии» могут стать плачевными для пациента. Во-первых, из-за отсутствия лечебного эффекта; во-вторых, из-за упущенного времени для лечения; и в-третьих, болезнь остается в фазе прогрессирования.

«После такого „лечения“ полноценная химиотерапия часто невозможна, так как все компенсаторные ресурсы организма давно исчерпаны или основательно угнетены», — заметила Семиглазова.

Чтобы лечение онкологии было эффективным, необходимо пройти тщательное обследование. Оно позволит составить полную картину заболевания.

После этого врач назначит лечение, которое поможет конкретному пациенту и будет эффективно против определенного типа опухоли. При лечении врачи учитывают все особенности пациента: его возраст, образ жизни и сопутствующие заболевания.