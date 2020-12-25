Санду сделала молдавский язык румынским в первый день президентства. У народа на этот счет другое мнение

Майю Санду обвинили в попытке разжечь языковой конфликт. Переименование государственного языка на сайте главы Молдавии на румынский доказывает, что верить словам новоиспеченного президента нельзя. Ведь ранее Санду обещала не разжигать подобных споров. Об этом заявил депутат-социалист Никита Цуркан. Почему она действует не в интересах граждан своей страны?

«Это значит, что обещаниям, которые Майя Санду давала жителям Молдовы касаемо того, что она не будет разжигать языковые и этнические конфликты, не суждено сбыться. У нас богатая история, традиции, мы должны гордиться тем, что у нашего народа есть своя страна. В том числе мы должны отстаивать название языка, на котором говорили наши предки, а это именно молдавский язык», — заявил Цуркан в комментарии РИА «Новости».

Он добавил, что существование именно молдавского, а не румынского языка доказывают многочисленные материалы.

Зачем Санду переименовывать язык и в чем суть скандала?

Граждане Молдавии, избравшие Санду, были достаточно наивны. Сама же глава республики действует в интересах не своей страны, а Румынии. В этом уверен кандидат политических наук, директор Института политических исследований, член Общественной палаты РФ Сергей Марков.

«В свое время Молдавия была захвачена Румынией. Жители Молдавии хорошо помнят, что ужасно жили под Румынией. Они были людьми второго сорта и так далее, поэтому они не хотят туда же. Это антидемократическое действие сейчас происходит», — подчеркнул собеседник «360».

По его словам, среди населения всего 10-15% хотят соединения Молдавии и Румынии. В руководстве же республики этот процент гораздо выше.

«Языки очень близки. Они примерно, как русский и белорусский. Но все же отличия есть. Самое главное в другом. Есть языки очень близкие, на основе сербского. Используются в Хорватии, Боснии и Герцеговине и так далее. Все эти языки имеют разное название, хотя отличий у них меньше, чем у молдавского и румынского», — пояснил собеседник «360».

При этом скандальной Марков главу Молдавии не считает. Однако отмечает, что она совершает поступки, которые противоречат интересам страны. В качестве примера политолог привел предложения Санду о выводе российских миротворцев из Приднестровья, ликвидации молдавского языка.

Ее стиль — это стиль бессовестного комсомольца. <…> Есть люди совестливые, которые действуют в соответствии и с идеологией, и интересами народа. В этом же случае приверженность интересам идеологии и интересам своих иностранных хозяев Сергей Марков политолог.

Семь лет назад Конституционный суд (КС) Молдавии назвал государственным языком в республике румынский. Однако в Конституции страны таковым считается молдавский. По мнению КС, текст декларации о независимости Молдавии, где государственным языком назван румынский, превалирует над Конституцией страны.