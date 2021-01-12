Президент Молдавии Майя Санду совершила свой первый официальный визит за границу. Она встретилась с Владимиром Зеленским в Киеве, где обсудила вопрос Приднестровья и поприветствовала солдат словами «Слава Украине». Эксперты оценили действия Санду как враждебные по отношению к России.

В Киеве прошла первая встреча между президентом Молдавии Майей Санду и президентом Украины Владимиром Зеленским. В ходе нее лидеры двух стран обсудили развитие отношений Киева и Кишинева. Помимо этого был затронут вопрос Приднестровья.

Во время этой встречи глава Молдавии также поприветствовала военных словами «Слава Украине». Это можно услышать на видео, опубликованном пресс-службой президента Украины на Facebook. Примечательно, что это первый официальный визит другой страны со стороны Санду в качестве президента.

Добро пожаловать в Киев @sandumaiamd. Это начало новых отношений между Украиной и Молдавией. Нас объединяют общие ценности и позиции по европейской повестке дня. Мы ценим, что президент Молдавии поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, и не боится называть Крым украинским.

По мнению доктора политических наук, доцента МГУ им. Ломоносова и профессора в РАНХиГС при президенте РФ Натальи Харитоновой, выбор Украины для первого визита был не случайным. Санду действовала в соответствии с той внешнеполитической линией, которую выбрала с начала президентской гонки — антироссийский настрой.

С этим согласен и член общественной палаты РФ, кандидат политических наук Сергей Марков.

«У нее было много возможностей для визитов, но она выбрала Киев. Этим она хотела сразу подчеркнуть и свою враждебность к России, и преданность США», — подчеркнул эксперт.

Приветствие «Слава Украине» — это тоже определенное послание для Москвы. Оно означает, что в этом геополитическом противостоянии Санду занимает совершенно определенную сторону, и эта сторона противоположная российской Наталья Харитонова доктор политических наук, доцент МГУ им. Ломоносова, профессор в РАНХиГС при президенте РФ.

Вопрос Приднестровья

Помимо этого, Санду хотела сделать послание не только по поводу России, но и по поводу вопроса Приднестровья.

«Мы обсудили ситуацию в Приднестровском регионе Молдавии. Мы также обменялись мыслями о наших совместных шагах относительно Приднестровья, в частности, с учетом посреднической роли Украины в формате переговоров „5+2“. В который раз хочу подчеркнуть, что позиция Украины относительно приднестровского урегулирования остается неизменной: мы твердо поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Молдавии в пределах ее международно признанных границ», — передает ТАСС слова Зеленского со ссылкой на совместный брифинг с Санду.

«5+2» — это международный формат, в котором находятся Молдавия и Приднестровье как конфликтующие стороны, ОБСЕ, Россия и Украина — посредники, ЕС и США — наблюдатели.

По словам Харитоновой, Санду поехала в Киев, чтобы продемонстрировать не только собственному электорату, но и наблюдателям извне, включая Запад и Россию, свою нацеленность решать Приднестровский вопрос в сотрудничестве именно с Украиной, а не с другими странами.

Марков убежден, что у Санду сейчас в голове два варианта развития судьбы Приднестровья. Она хочет ликвидировать Молдавию и включить ее в состав Румынии. Что до Приднестровья, то оно или вместе с Молдавией войдет в Румынию, или будет отдано Украине. Это она и обсуждала с Зеленским.

Доктор политических наук Наталья Харитонова наоборот отмечает, что пока предсказывать судьбу региона рано. На действия Санду и ее сторонников активно влияют США, в которых сейчас крайне нестабильная обстановка. Когда в Штатах ситуация урегулируется, тогда и появится более выпуклая и понятная линия со стороны Санду. На данный момент радикальных шагов ждать не стоит.

Однако, исходя из ее прежних заявлений, совершенно очевидно, что президент Молдавии не нацелена на решение Приднестровского вопроса переговорным путем.

«Тот механизм, который работает с 1992 года, на самом деле ей не нужен. Она нацелена на совершенно другой инструментарий, и вряд ли он, как я понимаю, лежит в створе мирных средств урегулирования», —заключает эксперт.