Молдавия воюет сама с собой. Зачем властям понадобилось «отменять» георгиевскую ленту и День Победы

Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица заявила, что празднование Дня Победы должно быть скромным. Политик также не исключает введение штрафов и общественных работ для всех, кто наденет Георгиевскую ленту. Часть жителей страны раскритиковали запрет и готовы выйти с ленточками на 9 Мая вопреки новым ограничениям. По мнению политолога, борьба власти с советскими и российскими символами — это отрицание молдавской государственности.

Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица заявила, что празднование Дня победы в стране должно быть скромным. По ее словам, нужно думать о повестке европейской интеграции, а не о том, что разделяет и пропагандирует ненависть. Политик уверена, что этот день должен напоминать об ужасах войны и важности сохранения мира.

Она также заявила о возможных штрафах и общественных работах для тех, кто наденет георгиевскую ленточку, написал сайт kp.md.

Ранее парламент Молдавии одобрил поправки, которые касаются запрета георгиевской ленточки, а также символов V и Z. Депутаты намерены привлекать к ответственности за изготовление, сбыт, распространение, хранение для распространения и публичное использование известных атрибутов и символов. Один из авторов законопроекта депутат ПДС Лилиан Карп заявил, что решение вступит в силу до Дня Победы.

Для физических лиц будет введен штраф в размере от 245 до 490 долларов или общественные работы, чиновникам от 490 долларов до 980, а компаниям до 1630 долларов.

Оппозиционный Блок коммунистов и социалистов опротестовали в Конституционном суде поправки. Парламентарии считают, что они противоречат закону, поскольку по 32 статье Конституции Молдавии граждане имеют право на свободу мнений и их выражение. По мнению оппозиции, принятый закон также идет вразрез с международной доктриной, практикой европейских судов, Всеобщей декларацией прав человека, Европейской конвенцией прав человека и другими правовых актов.

Реакция на запрет

Ранее решение парламента осудили ветераны и офицеры силовых структур страны. Они напомнили, что георгиевская лента — это символ Победы советского народа в годы Великой Отечественной войны. Члены организации отметили, что многие молдавские солдаты получили орден Славы и медаль «За Победу над Германией», наградная лента которых имеет черно-оранжевые цвета. По мнению организации, георгиевская лента станет символом борьбы с проявлением неонацизма.

Бывший президент Молдавии Игорь Додон тоже раскритиковал запрет на ношение георгиевской ленты и празднования Дня Победы в стране. Он заявил, что наденет ленточку, и как и в предыдущие годы будет участвовать в марше к мемориалу вместе с десятками тысяч людей.

Жители молдавского города Бельцы планируют выйти на протест. Они хотят высказать свое негодование по поводу запрета георгиевской ленточки. Акция запланирована на 15 апреля, написал Telegram-канал «Молдавская Политика».

Депутаты Народного собрания автономного территориального образования Гагаузия предложили принять собственный закон в том случае, если депутаты парламента Молдавии не отменят запрет на ношение георгиевской ленточки. Парламентарии наоборот примут закон, который позволит ее использовать.

Борьба против самих себя

Столкновение антироссийских и пророссийских настроений в Молдавии не редкость. Одержавшая победу на выборах президента Майя Санду не скрывала планов по объединению с Румынией и симпатию Западу. Политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер рассказал «360», что последние 30 лет молдавское общественное мнение разделено между прозападным и пророссийским, и количество людей, придерживающихся противоположных взглядов не меняется. По мнению специалиста, обе точки зрения заслуживают уважения, но всегда есть пределы допустимого. Брутер напомнил, что румынская армия пришла в Молдавию в годы Второй мировой войны вместе с фашистами.

«Мы можем говорить, что на личном уровне допустимо почитание жертв Второй мировой войны со стороны румынской армии, но в публичном пространстве они недопустимы. И Гитлер и Ион Антонеску принесли много жертв и страданий на территории Молдавии. Итоги Второй мировой войны недопустимы к пересмотру», — рассказал Брутер.

Специалист заметил, что именно благодаря действиям Красной армии появилась молдавская государственность. Румыния же наоборот не предусматривала не только государственность, но и автономию. Молдавская элита таким образом отрицает свою государственность.

По его мнению, нынешняя власть делает незаконным празднование Дня Победы и ношение георгиевской ленточки, и таким образом вторгается в ту сферу жизни человека, в которую нежелательно вторгаться.

«Поэтому когда Молдавия начинает воевать с символами, которые считает советскими и российскими, то она должна помнить, что СССР создал и сохранил ее государственность, какой бы они ни была. Если нынешняя власть не будет ее сохранять, то не будет и ее самой», — заключил Брутер.