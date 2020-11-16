Молдавия сдвинется к Западу? Чего ожидать от президентства Майи Санду

Победа Майи Санду на президентских выборах в Молдавии скажется на внешнем курсе страны. Эксперты ожидают сближение с Западом, попытки вступления в НАТО и отдаление от России. Если Санду не поладит с парламентом, у которого полномочий не меньше, чем у нее, в Молдавии возможны досрочные парламентские выборы.

Майя Санду победила во втором туре выборов президента Молдавии с 57,7% голосов. Бывший премьер и лидер партии «Действие и солидарность» успела уже получить поздравления от президентов разных стран, в том числе и от Владимира Путина.

«Эта победа — наша общая победа, я горжусь своей командой и всеми молодыми людьми, которые приняли участие в голосовании», — привело ее слова РИА «Новости».

Своей первой задачей после выборов Санду назвала объединение страны вокруг общих целей. По ее словам, важно построить государство, которое будет защищать граждан и иметь развитую экономику, чтобы людям не приходилось уезжать. И она уже сообщила о намерении встретиться с парламентскими партиями страны.

Направление на Запад

Если опираться на слова об объединении общества, то можно предположить, что Санду говорит об унитарной Молдавии. Это тот план, который неприемлем для приднестровской стороны, рассказала доктор политических наук, доцент МГУ им. Ломоносова, профессор в РАНХиГС при президенте РФ Наталья Харитонова.

По ее словам, в предвыборных речах всех молдавских лидеров звучали слова по этой теме. Однако когда человек вступал в должность, то этим вопросом серьезно не занимался. Вопрос не смог решить ни один президент Молдавии — Санду это тоже не под силу. Если даже она предпримет какие-то шаги, то носить они будут популистский характер и реального эффекта не дадут.

«Просто будет обострение ситуации, которое можно прогнозировать уже сейчас в силу того, что у Майи Санду нет никаких конструктивных контактов с приднестровской стороной, в отличие от Додона», — подчеркнула Харитонова.

С этим согласен молдавский политолог, директор Социал-демократического института Молдавии и депутат парламента Богдан Цырдя. Он также уверен, что Санду будет пытаться решать вопрос путем навязывания европейских ценностей и внедрения румынского языка в качестве государственного.

Оба эксперта сходятся на мысли о том, что новый президент попытается охладить отношения с Россией и закрепить с США, НАТО и ЕС.

Не исключено, что снова будут педалировать вопрос о внеблоковом статусе Молдавии в НАТО. Возможно, будет попытка изменения Конституции в этой части, чтобы Молдавия могла в перспективе претендовать на вступление в НАТО на законных основаниях, предположила Харитонова.

Депутат Цырдя также отмечает, что Санду пришла к власти на популистских лозунгах борьбы с коррупцией. Она может попытаться использовать это для укрепления своих позиций.

«Возможны попытки зачистить политическое поле от оппонентов под предлогом борьбы с коррупцией», — сказал собеседник «360».

Все это способно привести к усилению политической нестабильности и возможному конфликту разных партийных кланов внутри парламента.

Роль парламента

Наталья Харитонова уточнила, что пока рано делать ставки на то, какой внешнеполитический курс займет Молдавия. Нужно учитывать специфику политического дизайна страны. Это парламентская республика, где полномочия президента весьма ограничены. Например, при Додоне парламент регулярно на время отстранял его от власти, чтобы принять законы, которые президент явно не одобрил бы.

Санду сможет воплотить все свои инициативы, только если ей удастся создать конструктивную команду. Она должна наладить связь с парламентом и иметь на него влияние. В противном случае ситуация может прийти к тому, что придется проводить досрочные парламентские выборы. И это будут куда более важные выборы, чем нынешние президентские. После них можно будет точно говорить о том, в каком направлении пойдет Молдавия.

Сейчас обстановка в парламенте непонятная. Каждый ищет более выгодную для себя позицию, четко реагируя на то, что происходит в президентском поле.

Секрет победы

Победа Майи Санду на президентских выборах была обусловлена несколькими факторами. Богдан Цырдя выделил сразу три причины: пандемия, экономика и засуха.

С приходом коронавируса рейтинг многих действующих президентов рухнул. Додона эта участь не обошла стороной. Вместе с этим пришел экономический кризис, который по такой стране, как Молдавия, ударил очень сильно. А небывалая за последние 60 лет засуха подкосила всех фермеров и сельхозпроизводителей. Это все сыграло против Додона и на руку Санду.

Профессор Харитонова добавила, что не менее важную роль в этом деле сыграли силы Запада. Санду была для них идеальным кандидатом. Она была обкатана на министерском и премьерском посту и показала еще в 2016 году, что может составить конкуренцию Додону. Поскольку найти другого яркого, конструктивного и привлекательного в электоральном плане политика было тяжело, Запад вложил все силы в нее. Практически вся диаспора за пределами Молдавии в Европе проголосовала за кандидатуру Санду.