Молчать и не дергаться! Челябинские врачи порезали ребенка при кесареве и говорят, что это не страшно

В Челябинской области девочка родилась с порезанной щекой. И это дело рук не сверхъестественных сил, а вполне обычных, медицинских. Во время кесарева сечения женщина закричала, и теперь врачи обвиняют в порезе ее, ведь надо было «меньше дергаться». Акушеры заверили «360», что такое бывает, и шрама у ребенка не останется. Но ситуация все равно страшная.

Операция «на живую»

О происшествии в роддоме Кыштыма рассказала новоиспеченная бабушка. По словам женщины, ее невестка, 19-летняя Дарья Кадочникова, должна была рожать естественным путем. Но в последний момент младенец изменил положение, и врачи решили делать кесарево сечение.

Сначала роженице поставили эпидуральную анестезию, но, когда врачи сделали надрез, девушка закричала, что ее оперируют «на живую». Тогда Дарье сделали инъекцию в вену, и она уснула. Девушка пришла в себя, когда разрез зашивали, и сразу спросила про ребенка. Ей ответили, что с девочкой все хорошо, назвали рост и вес — но ничего не сказали про порез.

«Внучка родилась в 21:50 и нам ее показали с разрезом на щечке. Врачи сказали снохе «Меньше надо было дергаться!». Порез обработали зеленкой и все», — рассказала женщина.

Источник фото: телеканал «360»

Сейчас мама и девочка до сих пор находятся в больнице. После родов, рассказала Дарья «360», у нее поднялась высокая температура, которая до сих пор не спадает.

Я мучаюсь с температурой с 27 января, потому что никто не знает, что со мной. Сегодня только начали выяснять. До этого никто ничего не делал, пока свекровь не позвонила в больницу — кололи просто парацетамол. Сейчас мерила температуру — опять 38,2. Не знаю, что со мной — может инфекцию какую-нибудь занесли, может просто простуда. Надеюсь на последнее Дарья Кадочникова.

По словам Пшеницыной, несмотря на болезнь и антибиотики, врачи приносили ее невестке ребенка на вскармливание.

Последствия пореза

Теперь родственники молодой мамы боятся, что для исправления последствий родов понадобится платная пластическая операция. Но врачи рассказали «360», что такое бывает, и шрама, скорее всего, не останется.

«Такое иногда происходит. Это связано с тем, что плод иногда очень близко прилегает к стенке матки. Во время проведения разреза можно задеть тело ребенка. Естественно, это не нормально, потому что есть травма. Но такое бывает и проконтролировать это невозможно. В этом нет никакой вины врача», — сказала гинеколог-хирург клиники Блохина Мария Егорова.

По словам Егоровой, на фотографиях девочки видно, что порез неглубокий, так что он, скорее всего, затянется и без шрама.

Дарья отметила, что один из хирургов, с которым она разговаривала после родов, утверждает обратное. Он уверен, что ребенка не могли задеть разрезая матку — девочку порезали уже после рождения.

Врачи, которые делали кесарево сечение, убеждают Дарью, что на лице ее дочери не останется никаких следов.

Ко мне в очередной раз приходил хирург, убеждал, что у дочери не останется шрама. Порез маленький, все затянется, у малышей кожа быстро меняется. Я поверила его словам, но если шрам останется, я не знаю, что буду делать. Ребенку с первых секунд жизни вот так… Дарья Кадочникова.

Девушка не смогла сдержать рыданий. Она призналась, что у нее уже не осталось «никаких сил и эмоций кроме слез».

Извинения

Главный врач Кыштымской центральной городской больницы Игорь Усков подтвердил, что царапина на щеке младенца поверхностная и не должна привести ни к каким последствиям. Он также сообщил, что изначально анестезия не подействовала, и врачи решили сделать общий наркоз, чтобы сохранить жизнь матери и ребенку. В то же время то, что роженица приняла за боль, могло быть обычным прикосновением.

«Эпидуральная анестезия, как и любая другая не общая, отключает только болевую чувствительность, то есть тактильная чувствительность остается. То есть прикосновения пациент может чувствовать. Пациентка могла в виду того, что все было экстренно, могла принять прикосновение за разрез и плюс ко всему пациентка была в состоянии стресса. Она должна была самостоятельно рожать, а тут кесарево. На этом фоне она могла воспринять это как разрез», — добавила Мария Егорова.

Но только сама роженица уверена, что боль была.

Мне поставили анестезию, спросили, ноги чувствуешь, я говорю — чувствую. Они не слушают и начинают меня резать. Я им ору, что все чувствую, и дергаюсь от боли. Они мне — дура, не дергайся, сейчас ребенка уже будем доставать! Я говорю: ставьте общий наркоз, с этим я не выдержу Дарья Кадочникова.

После происшествия врачи объяснили девушке, что ребенок лежал головой близко к линии разреза, поэтому его и поранили, и принесли ей извинения, передает 31tv.ru. В челябинском Минздраве рассказали, что девушка не имеет претензий к медицинскому персоналу.