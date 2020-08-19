Молчащий телефон и зарплатная карта в ящике. Что известно о гибели директора белорусского музея

В Белоруссии после трех дней поисков нашли мертвым члена избирательной комиссии Константина Шишмакова. Мужчина не подписал протокол по итогам выборов президента. «360» собрал все, что известно о его смерти.

Директор Волковысского военно-исторического музея имени Багратиона пропал 15 августа, сообщил портал Tut.bу. Шишмаков должен был поставить свою подпись на итоговом протоколе. По словам отца, делать он этого не стал и обо всем рассказал жене. Домой 29-летний мужчина не вернулся. В минувший вторник его обнаружили мертвым.

Собирался уволиться, но причину не назвал

Супруга директора музея Мария рассказала сайту kp.ru, что в последний раз разговаривала с мужем в субботу днем.

«Он был на работе. <…> Сказал, что собрался увольняться, но причину по телефону говорить не захотел. <…> Потом он сказал, что приедет домой и мы обсудим этот вопрос не по телефону. Я согласилась», — поделилась женщина.

Больше мужа живым она не видела. Когда Константин не пришел домой в привычное время, начала звонить. Сначала он не отвечал, «потом вызов сбросили, телефон стал недоступен».

Мария обратилась к начальнику супруга в районный исполком, тот предложил помочь, подключил ГАИ и милицию. Результатов не было, и женщина обратилась с заявлением к правоохранителям. При осмотре рабочего кабинета Шишмакова 16 августа те обнаружили заявление на увольнение и ключ от этого помещения. В этот же день зарплатная карта Константина каким-то образом оказалась в его почтовом ящике.

«Было больно за несправедливость»

Тело директора музея нашли 18 августа в реке Неман, сообщило РИА ФАН. В управлении Следственного комитета по Гродненской области полагают, что его смерть не носила криминальный характер.

С помощью беспилотников удалось обнаружить и автомобиль члена УИК, рассказал телеканалу РЕН ТВ командир поисково-спасательного отряда «Ангел» Сергей Ковган. Он заметил, что в последнее время у Константина были сложности на работе. Не исключено, что мужчина решил свести счеты с жизнью. По словам отца Константина, проблемы у директора начались как раз в день голосования, 9 августа. Он ушел в отпуск, а 15-го числа вернулся на работу.

Мария Шишмакова не обсуждала с мужем тему выборов. По словам женщины, «ему было больно, что в мире несправедливость».

«Мы знаем одно: что 9 числа на избирательном участке он отказался подписывать итоговый протокол», — добавил отец погибшего.

Жена Шишмакова работает в гимназии, у них есть четырехлетняя дочь. В ноябре пара должна была отмечать пятилетие свадьбы. Они познакомились в сельской школе на отработке после распределения: Мария работала учителем начальных классов, Константин — учителем истории.