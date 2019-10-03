Травля Саши из «Маленькой страны»: почему молчание преступно

Совсем недавно в Краснокамске дали условный срок завучу, который не заметил вовремя, что девочка из школы находится в опасности — мама кормила ее два раза в неделю. Ребенок умер от голода на летних каникулах, но завуча все равно осудили. А вот будут ли наказаны учителя и начальство школы, в которой травят маленького актера театра Ильи Резника «Маленькая страна», — большой вопрос. Ждать ли справедливости, или просто снова найдут крайнего и замнут вопрос о жестокой травле детей?

Сейчас в московской школе №1536 травят ребенка — талантливого мальчика, солиста театра Ильи Резника «Маленькая страна». Травят уже не первый день, может, даже не первый месяц. Забеспокоились люди только тогда, когда генеральный директор театра Ирина Романова опубликовала у себя в Twitter видео, где 13-летнего Сашу окунают головой в унитаз под хохот обидчиков.

Саша выступал с «Маленькой страной» на сцене Большого Кремлевского дворца, его показывали по Первому каналу, несколько раз награждали поездками в лучшие лагеря России. В театре все знают его как тихого, спокойного, очень светлого и талантливого ребенка. «Мы уверены как в себе — мы вырастим их (детей из театра Ильи Резника — прим. ред.) достойными гражданами. И они будут помогать не только детям, старикам и бездомным животным, но и всей России, и мы будем ими гордиться», — сказала Ирина Романова «360».

И сомнений в этом нет — рядом с Сашей семья, которая будет его защищать. Родители не узнали о происходящем сразу, наверное, потому что мама Саши была в больнице на операции. А он не хотел волновать папу, бабушку с дедушкой. И — повезло — бабушка девочки из школы позвонила и все рассказала, прислала папе видео. Если бы не она, кто знает, сколько бы еще продолжалась травля и чем бы она закончилась.

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Страшно, что в качестве жертв всегда выбирают беззащитных — тех, кто не может дать сдачи. Саша не может, потому что в нем нет жестокости. И об этом говорят все — и руководитель театра, и папа… Все, кто Сашу знает. А вот классный руководитель, по словам близких ребенка, почему-то поддерживал и едва ли не провоцировал травлю. За что взрослые ополчились на талантливого мальчика? Почему в школах вообще могут происходить такие вещи на глазах у педагогов? Разве они не должны защищать наших детей?

Но у Саши все будет хорошо. Потому что, как говорил маэстро, «все преходяще, а музыка вечна». И Сашин талант, его свет, его жизненная энергия, которая покорила многих, сильнее зависти и злобы обидчиков.

К сожалению, жестокие дети в школе вряд ли станут последним проявлением несправедливости в Сашиной жизни. Красивых, умных, талантливых у нас никогда не любили. Их высылали из страны, расстреливали, сажали в тюрьмы. И сейчас, к сожалению, тоже пытаются сажать, как режиссера Кирилла Серебренникова или математика Дмитрия Богатова. Но общество показало, что оно готово защищать своих людей, что Саша, пусть он еще и маленький, что-то да значит.

Добрые люди всегда найдутся, и в этот раз пусть эта фраза не звучит иронично. Потому что раз о Саше из «Маленькой страны» услышали, раз им даже заинтересовались СКР и МВД, значит, виновные будут найдены и вынуждены будут нести ответственность за то, что сделали.

Осталось сделать так, чтобы случаев школьной травли стало меньше. Чтобы их предотвращали как можно раньше. Чтобы взрослые внимательнее присматривались к своим детям, а учителя не пускали на самотек то, что происходит у них под носом. Потому что те, кто обижает маленьких и слабых, вырастают в больших и серьезных обидчиков.

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