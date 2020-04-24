Медики советуют людям в возрасте не выходить лишний раз на улицу во время пандемии, так как старики находятся в группе риска. Безусловно, пренебрегать мнением врачей и рисковать здоровьем не стоит. Однако есть те, кто, несмотря на возраст, пережил смертельное заболевание. «360» собрал истории таких долгожителей.

Ана дель Валье из Испании, 106 лет

106-летняя жительница Андалусии Ана дель Валье заразилась COVID-19 и несколько дней назад выздоровела. Об этом сообщили в Malaga Hoy со ссылкой на невестку пожилой дамы.

Старушка жила в доме престарелых. Там ее часто навещали. Однако с 9 марта все визиты запретили из-за первого случая заражения в учреждении. А уже 20 марта выяснилось, что Ана дель Валье больна. Ее положили в больницу. Однако, несмотря на почтенный возраст, женщина не сдалась. В октябре долгожительница планирует отметить свой 107-й день рождения. Она стала одним из самых пожилых людей Испании и других стран, переживших коронавирус.

Причем это не единственная страшная болезнь, которую победила Ана. По словам родственницы, ее свекровь переболела «испанкой». Тогда жительнице Андалусии было всего семь лет. Мать отправила ее за молоком, после чего девочку нашли лежащей под деревом с очень высокой температурой.

Корнелия Рас из Нидерландов, 107 лет

Старейшей пациенткой в мире, выздоровевшей от COVID-19, стала жительница Нидерландов — 107-летняя Корнелия Рас. Дама с острова Гуре-Оверфлакке почувствовала себя неважно через день после своего дня рождения. Она стала кашлять, а ее температура повысилась до 38 градусов.

По данным СМИ, она заразилась во время церковной службы. Старушка лежала в больнице с середины марта. Но в начале апреля ее выписали.

Женева Вуд из США, 90 лет

Женева Вуд из Киркленда, штат Вашингтон, сломала бедро и заразилась COVID-19 будучи в доме престарелых. Ее поместили в закрытый бокс. Приехавшая навестить старушку семья не могла даже обнять бабушку. Родственникам разрешили лишь подержать женщину за руку, при этом надев защитные костюмы.

Однако Женева оправилась уже через неделю. Она уверена, что выздоровела, благодаря Богу, родным и картофельному супу. «Моя мама научила меня готовить его, когда я была ребенком. Всякий раз, как я заболеваю, я выживаю на этом картофельном супе… И я победила коронавирус. Мне есть ради чего жить. Бог дал мне силы», — заявила старушка.

Долгожители Италии

Имя 101-летнего жителя Римини не разглашают. Однако все знают его как «синьора П.». Он пережил эпидемию испанки, Вторую мировую войну и уже в почтенном возрасте победил COVID-19. «Синьор П. сделал это! Его случай может подарить надежду всем людям! Он доказывает, что даже в 101 год будущее может таить в себе сюрпризы», — заявила заместитель мэра Римини Глория Лизи.

Дала отпор вирусу и 102-летняя итальянка Италика Грондона. Она пролежала в госпитале Генуи 20 дней, после чего вышла из него здоровой. По словам лечащего врача, симптомы «не были ярко выраженными, и болезнь протекала сравнительно легко». Долгожительница также столкнулась с эпидемией испанки и Второй мировой. Племянник старушки уверен, что выздороветь тетушке помогли оптимизм, бодрость и активный образ жизни.

В 102 года она обожает музыку, любит танцевать и фанатеет от Фредди Меркьюри и мотогонщика Валентино Росси Племянник Италики Грондоны.

Долгожители Ирана

В иранском городе Семнан выздоровела 103-летняя долгожительница. Она провела в больнице всего около недели. По словам главы Семнанского университета медицинских наук Навида Данайи, этого времени оказалось достаточно для полного выздоровления старушки. Как именно лечили пожилую даму, не сообщили.

Случай в Семнане стал вторым в Иране, когда человек в возрасте победил страшную болезнь. 16 марта вылечили 91-летнего мужчину из города Керман. Мужчина поправился за рекордное время — всего за три дня. И это несмотря на астму и повышенное давление.

Долгожители Азии

Столетнего жителя города Ухань госпитализировали с COVID-19 24 февраля. При этом мужчина страдает от болезни Альцгеймера, гипертонии и сердечной недостаточности. Об этом сообщили в Xinhua. Данные подтвердили в China Daily.

Лечили долгожителя противовирусными препаратами, традиционной китайской медициной, а также переливанием плазмы. В начале марта мужчину выписали.

Победила вирус и 103-летняя китаянка Чжан Гуанфэн. Даму госпитализировали в городе Ухань в начале марта. Уже через неделю старушка покинула больницу абсолютно здоровой.

Не обошлось без устойчивых к болезни бабушек и в Южной Корее. Там живет 97-летняя женщина, которая справилась с вирусом. Она родом из Чхондо — города недалеко от Тэгу, — который пережил самую страшную вспышку COVID-19 в стране.