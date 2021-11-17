Примеси в табаке могли убить семью из Подмосковья. После отдыха в Египте у нее нашли флаконы с арабскими надписями

Семья из Подмосковья попала в больницу после отдыха в Египте. Мужчина погиб, а его жена и двое детей оказались в реанимации. Не исключено, что они отравились. У россиян нашли флаконы с арабскими надписями. Возможно, там были лекарства. Известные к этому времени подробности случившегося собрал «360».

Еще 13 ноября подмосковные туристы — отец, мать и два пятилетних ребенка — отдыхали в Египте. Дети пожаловались на плохое самочувствие, и спустя два дня вернулись с родителями домой. Взрослые тоже почувствовали недомогание.

В итоге родственники обнаружили в подмосковном коттедже труп 34-летнего главы семейства и женщину с сыновьями в критическом состоянии. Сейчас за жизнь матери и мальчиков, которые находятся в реанимации, борются врачи.

Официальная версия

Обстоятельства смерти мужчины выясняют сотрудники СК РФ по Московской области. Один из мальчиков, придя в себя, рассказал врачам, что в Египте все началось с рвоты.

«Признаки недомогания <…> впоследствии также появились и у остальных членов семьи», — отметили в пресс-службе регионального ведомства.

Место происшествия осмотрели следователи и криминалисты. Они изъяли продукты, напитки, назначили ряд экспертиз и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Причина в наркотиках?

Источник kp.ru в правоохранительных органах предположил, что вся семья могла отравиться неизвестным веществом.

«Первичный осмотр показал, что на теле нет следов насилия. Это может свидетельствовать о том, что причина смерти вызвана отравлением или болезнью», — сказал он, добавив, что последнюю версию быстро отмели.

В комнате, где обнаружили мертвого мужчину, нашли несколько бутылок крепкого алкоголя, кальян и пачки из-под табака.

Кроме того, на курорте, писал «Пятый канал», родители показали одного из мальчиков с признаками кишечного расстройства врачу. Поставленный медиком диагноз неизвестен. Тем не менее семья привезла с собой два флакона лекарств с арабскими иероглифами.

Жители Подмосковья, писал РЕН ТВ, отдыхали в Египте вместе с знакомыми. Те улетели днем раньше и тоже столкнулись с симптомами легкого кишечного расстройства.

Именно алкоголь и табачная продукция, по данным СМИ, могли привести к смертельному отправлению россиянина. В привезенном из Египта кальяне, заверили источники, нашли наркотические примеси.