«Мог бы зайти на полчасика». Курьер Delivery Club уволен из-за скандала с клиенткой, теперь у него новая версия истории

Курьер Delivery Club решил пофлиртовать с клиенткой, а теперь ищет новую работу. Молодой человек узнал номер понравившейся девушки, начал писать ей сообщения и напрашиваться в гости. За это он был уволен. Но москвичка все-равно боится возможных действий со стороны экс-курьера, ведь он знает ее адрес. Сам молодой человек рассказал, что просто хотел познакомится с понравившейся девушкой, а потом и вовсе заявил, что писал сообщения не он, а его коллега. Все подробности этой истории — в материале «360».

«Мог бы зайти на полчасика»

Назойливым вниманием закончился для москвички заказ еды из ресторана через сервис Delivery Club. После доставки заказа курьер в личных целях воспользовался номером телефона женщины. Эту историю рассказала в Facebook подруга москвички, приложив к посту скриншот переписки.

Источник фото: Facebook

На навязчивого курьера клиентка Delivery Club пожаловалась менеджерам сервиса. В ответ на это ей предложили промокод на следующий заказ в размере 200 рублей.

Позже, в разговоре с «360», представители Delivery Club рассказали, что этот курьер уже уволен, поскольку такое поведение не приемлемо для работников сервиса. Женщине принесли искренние извинения и заверили, что скоро номера покупателей будут скрыты от курьеров. Предложивший клиенте скидку сотрудник службы поддержки пройдет переобучение. Только после этого он вернется к работе.

«Он знает мой адрес»

В разговоре с «360» москвичка рассказала, что после произошедшего она опасается, что уволенный курьер ей отомстит, ведь он знает ее адрес, вплоть до квартиры.

Она также пояснила, что, после того, как получила SMS с предложением «подняться к ней и отдохнуть полчасика», поняла, что курьер не ушел далеко.

«Я надеюсь, что если его действительно уволят, то он не захочет мне как-то отомстить. Он просто пропадет из-под контроля Delivery Club. <…> Он может меня подловить и что-нибудь сделать плохое», — поделилась москвичка своими опасениями.

Говоря о реакции на предложенный ей промокод в 200 рублей, женщина отметила, что восприняла это как издевательство. Она также рассказала, что в комментарии к посту ее подруги на Facebook, многие женщины написали, что с ними происходили аналогичные ситуации.

Источник фото: Pixabay

«Кто-то об этом не скажет, где-то курьер зайдет дальше и об этом тоже не скажут, потому что об этом боятся говорить. Никакие промокоды не спасут ситуацию», — подчеркнула собеседница «360».

Потеря работы и безымянный коллега

Сам теперь уже уволенный из Delivery Club курьер заявил в разговоре с Life.ru, что женщина ему просто понравилась, и он решил «брать напором». Мужчина отметил, что даже не предполагал, что его флирт обернется увольнением.

«Просто решил познакомиться с девушкой и все. Просто понравилась, человек понравился и все, решил познакомиться», — рассказал мужчина.

Он также добавил, что сейчас находится в поиске работы, а в Delivery Club проработал всего десять дней.

Правда, вскоре он изменил свою версию произошедшего. Через некоторое время он рассказал Life.ru, что все сообщения вообще писал не он, а его коллега, имени которого он не знает.

«Мы подошли с одним курьером к дому. Он сказал: „Давай напишем девушке, которой ты доставлял заказ“. Он написал, спрашивал ее о чем-то. Я сам лично в этом деле замешан не был. Он переписывался», — рассказал экс-курьер. По его словам, когда он увидел переписку, он даже начал отчитывать коллегу и просить прекратить писать женщине.

Более того, со слов мужчины, после этой истории он не только лишился работы, но и своей возлюбленной. Девушка якобы со скандалом бросила неверного молодого человека.

На вопрос журналиста о том, не выдумал ли он коллегу, мужчина ответил отрицательно.