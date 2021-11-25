Модные законы Ким Чен Ына. Что опасно носить корейцам

Жителям Северной Кореи запретили носить кожаные плащи после того, как предмет одежды стал любимым у Ким Чен Ына. Руководство считает, что обычный человек в таком пальто удешевляет образ лидера. Это не первое модное ограничение в КНДР. Ранее там запретили окрашивание волос, стрижку маллет, джинсы скинни и многое другое.

Запрет на кожаные плащи

По сообщениям Daily Mail, впервые Ким Чен Ын появился на публике в кожаном пальто в декабре 2019 года, примерно в то время, когда он вел переговоры с Дональдом Трампом о ядерных арсеналах Северной Кореи. Южнокорейские СМИ отметили эту перемену в стиле одежды и предположили, что это свидетельствует о стремлении создать собственную идентичность. До тех пор он во многом был похож на своих отца и деда, носил куртки в стиле Мао и очки в роговой оправе.

Кожаные плащи начал носить не только Ким Чен Ын, но и его сестра Ким Е-Чжон и другие высокопоставленные женщины-политики. Со временем предмет одежды набрал популярность среди северокорейской элиты, стремящейся продемонстрировать свою преданность Ким Чен Ыну. Они, разумеется, покупали плащи из настоящей кожи, но в последнее время среди простого населения стали распространяться плащи из поддельной кожи.

Подделки впервые начали появляться в сентябре 2021 года, когда неофициальная торговля между Китаем и Северной Кореей была впервые возобновлена с начала пандемии. Это позволило торговцам начать закупать синтетическую кожу для изготовления пальто. Такая тенденция не понравилась полиции моды, поскольку она считает, что это удешевляет образ Ким Чен Ына и подрывает его авторитет.

Теперь жителям страны запрещено носить кожаные плащи, а полиция моды выслеживает магазины, которые их продают.

Что еще запрещено?

В таком запрете для северокорейцев нет ничего нового или удивительного. Верховная власть регулярно издает указы, определяющие то, каким будет внешний вид у населения.

В 2014 году, через три года после того, как Ким Чен Ын стал лидером, стало известно, что студентов мужского пола проинструктировали подстричься, чтобы соответствовать стилю верховного лидера. В том же году одна сбежавшая из страны девушка рассказывала The Guardian, что любая необычная одежда вызывала нарекание со стороны властей. Например, полиции моды не нравились топы с римскими буквами на них или ботинки на слишком высоком каблуке.

Тем не менее она отмечала, что за последние годы правила в стране несколько смягчились.

«Женщины могут носить брюки в городе, но они должны быть очень свободного покроя. Раньше, если я ехала в центр города, мне приходилось носить юбку или традиционное корейское платье», — говорила девушка.

При этом она отмечала, что соблюдать правила довольно сложно, ведь властям не нравится все то, что может выглядеть по-западному. Однако не до конца понятно, что именно считается западным.

По ее словам, за ношение неподобающей одежды полиция моды останавливает человека, после чего ругает его, что обычно превращается в серию лекций и иногда ссылку на принудительные трудовые работы.

За эти годы количество запретов в стране увеличилось. Например, в 2017 году северокорейцам запретили делать стрижку, как у Ким Чен Ына, предоставив им список из 15 разрешенных причесок. Маллет и окрашивание волос попало под запрет. Женщинам, не состоящим в браке, более не разрешалось носить длинные волосы. Людей также все чаще стали призывать носить скромную одежду и всегда иметь аккуратную обувь.

В январе 2021 года полиция моды вновь обновила свой список ограничений. По сообщениям The Guardian, официальная газета правительства КНДР опубликовала статью, в которой выразила обеспокоенность по поводу того, что молодые северокорейцы все чаще принимают западные модные тенденции.

«Мы должны опасаться даже малейших признаков капиталистического образа жизни и бороться за избавление от них», — говорилось в статье. Новые правила моды стали частью борьбы режима с «антисоциалистическим поведением».

Власти запретили делать пирсинг губ или носа, носить джинсы скинни, а также рваные джинсы, поскольку это стиль, адаптированный западными странами. О брендовой одежде северокорейцам также пришлось позабыть.

Кстати, ношение народного костюма Мао, являющегося визитной карточкой Ким Чен Ына, тоже запрещено, как и ношение очков, похожих на те, что носит северокорейский лидер.

Со стороны может показаться, что ограничений довольно много, но, по словам директора Института современного государственного развития Дмитрия Солонникова, людей в КНДР это мало заботит, поскольку в основном они одеваются только в три вида одежды.

«Первый — это форма тех или иных структур. Например, военная или полицейская. Второй — это национальная одежда. Много людей ходит в традиционных ярких, цветных нарядах. А третий вид — <…> достаточно строгие и скромные костюмы», — сказал эксперт.

Например, запрет джинсов никакой роли для северокорейцев не играет, поскольку там их никогда и не было. Подобные вещи для них большого значения не имеют. Жители спокойно воспринимают новые ограничения и следуют им, потому что их восточный менталитет подразумевает дисциплину.