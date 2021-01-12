Русская православная церковь (РПЦ) в целом известна как довольно консервативный институт. В отличие от Ватикана или англиканской церкви она никогда не пыталась приспособиться к современным обстоятельствам, и, тем более, новым веяниям. Поэтому сразу несколько зарубежных изданий с удивлением поведали читателям о московской церкви святого Антипы, где ставка делается как раз на модные тренды.

Отец Андрей (Щенников) не запрещает снимать службы на iPhone, выкладывать видео в Instagram, не чурается создавать коллаборации с дизайнерами, модельерами и ювелирами. Он создал на территории храма XVI века кафе-трапезную, в церкви проходят лекции, бывают кинопоказы, молодежь собирается на литературные чтения.

Собственно, желанием привлечь новое поколение батюшка, 44-летний бывший актер театра и телевидения, и объясняет нововведения. По его словам, в России нельзя просто зайти в церковь и постоять в углу. Особенно, женщине с непокрытой головой. Отец Андрей утверждает, что решил снять напряжение вокруг православия, хотя считает себя традиционным консерватором.

Священник цитирует священное писание: «Вы должны идти туда, где есть люди». Так он объясняет тот факт, что лично вел Instagram-аккаунт святого Антипы.

Среди прихожан его церкви много известных людей. В частности, одним из благотворителей храма стала экс-жена бизнесмена и владельца «Челси» Романа Абрамовича Ирина.

По выходным кафе «Антипа» всегда заполнено москвичами-миллениалами. Здесь можно выпить кофе, съесть десерт и купить стильно оформленный журнал о православном образе жизни.

Кафе на территории церкви Антипы, епископа Пергамского, открылось в середине лета 2020 года. Для него как для священника очень важно, чтобы церковная отгороженность от всего мира все-таки получила выход во внешнее пространство. Ведь православные священники не сектанты, отвергающие культуру и историю.

Я человек современный, в церковь пришел — не родился в ней, моя жизнь идет из жизни города, жизни нормальных москвичей: хипстеров, тусовки, богемы… Мне хотелось, чтобы эти два мира как-то сошлись Отец Андрей (Щенников) священник церкви Антипы Пергамского

По его словам, церковь занимается только теми, кто уже в ней. Сам батюшка хотел бы привлечь тех, кто никогда бы не пришел в храм.

Для посетителей кафе существует минимальный свод правил — не курить и не приходить с собаками.

Официальная церковь пока никак не комментирует работу кафе-трапезной, но отец Андрей утверждает, что побывавшие в заведении коллеги остались довольны. Он подчеркнул, что кафе выросло из органических потребностей жизни и мироощущения прихожан.

«А это вполне успешные молодые люди, которые не ощущают разницы между миром и церковью. Для них это одно», — резюмировал батюшка.