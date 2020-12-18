Moderna уничтожила 400 тысяч доз вакцины от ковида. Производители избавлялись и от миллионов

Американская вакцина Moderna сейчас ожидает одобрения на применение в США. Сообщается, что это может произойти уже 18 декабря. Разработана она на технологии информационной РНК, аналогичной той, что использовалась в вакцине Pfizer Inc.-BioNTech SЕ. Последнюю на предыдущей неделе разрешили применять в экстренных случаях в Штатах.

Новость об уничтожении 400 тысяч доз на одобрение вакцины повлиять не должна. Американский иммунолог Монсеф Слауи объяснил, что производственный сбой произошел с вакцинами, которые еще не были помещены во флаконы. Эти 400 тысяч доз находились на финальных стадиях подготовки, но из-за проблем с фильтрацией от них пришлось избавиться.

Слауи подчеркнул, что подобных проблем следует ожидать при реализации сложного производственного процесса, подобного тому, который необходим для вакцины Moderna. Ошибки происходят всегда, и это часть создания препарата.

По его словам, данный производственный процесс идет так же гладко, как и любой другой, в котором он принимал участие за последние 30 лет. Просто на вакцине от коронавируса сосредоточенно все внимание, поэтому каждая проблема вызывает резонанс — на деле это обыденная вещь.

Он также объяснил, что производители лекарств обычно обзаводятся запасами нового продукта перед тем, как выпустить его на рынок. В случае с коронавирусом — это было бы неэтично.

Представитель компании Moderna Рэй Джордан, заявил, что они все еще намерены достичь производства 20 миллионов доз в этом месяце и от 85 до 100 миллионов доз для США в первом квартале 2021 года. Проблему фильтрации он комментировать отказался.

По сути потеря 400 тысяч доз — это своего рода капля в море, когда общая цель Moderna — это достичь производства от 500 миллионов до 1 миллиарда доз в 2021 году.

Слауи сказал, что проблема фильтрации — это один из многих примеров того, как компании должны контролировать свои производственные процессы и решать проблемы в режиме реального времени.

Долой 51 миллион доз

Производственная ошибка с Moderna еще не так страшна и масштабна, как то, что произошло с вакциной от университета Квинсленда и биофармацевтической компании CSL.

Правительство Австралии заказало 51 миллион доз данной вакцины. Она находилась на раннем этапе тестирования, когда участникам стали приходить ложноположительные результаты на ВИЧ. Получается, что у людей, которые на самом деле не заражены ВИЧ, выходил положительный тест. После этого правительство отказалось от своего заказа.

Ложные тесты приходили из-за того, что в вакцине участвовала часть белка ВИЧ, помогающая стабилизировать вирус. При этом у реципиентов вакцины не было шансов им заразиться при применении препарата.

Результаты испытания первой фазы показывали, что вакцина вызвала «устойчивый ответ» на коронавирус, а также предположили, что у прививки был «сильный» профиль безопасности. Ее проверили на 216 участниках. Несмотря на это, власти Австралии решили не рисковать.

«Вакцина Квинслендского университета не сможет применяться на основании научных рекомендаций, и это больше не будет частью плана вакцинации Австралии», — передает слова премьер-министра Скотта Моррисона Fox News.

Секретарь Министерства здравоохранения Брендан Мерфи сказал журналистам, что, хотя данные свидетельствуют о том, что вакцина будет эффективной, страна не может подвергать риску общественное доверие.

Моррисон также сказал, что правительство не будет спешить с одобрением вакцины Pfizer от коронавируса, потому что он хочет, чтобы люди доверяли этому продукту.