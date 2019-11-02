Американская компания Cognizant, предоставляющая услуги в сфере IT и консалтинга, уходит из бизнеса по модерации контента. Оказалось, что тысячи сотрудников по всему миру в ходе работы получили ряд психических расстройств, в том числе из-за условий труда. «360» рассказывает, что в работе модератора Fасеbооk и Тwittеr может угрожать жизни и здоровью.

Компания Cognizant сообщила о выходе из бизнеса по модерации контента после двух исследований издания The Verge. Тысячи модераторов компании по всему миру должны были находить и удалять террористические и экстремистские высказывания, проявления языка вражды и другого неуместного и нарушающего политику площадок контента. Cognizant сотрудничала с такими корпорациями, как Facebook, Google, Twitter и другими.

В феврале 2019 The Verge опубликовало исследование условий труда одного из офисов компании в городе Финикс, штат Аризона. Модераторы прошли диагностику — у них были симптомы посттравматического стрессового расстройства после ежедневной работы с контентом, содержащим все, что мы не хотим видеть в своих лентах и комментариях: насилие, жестокость, экстремизм, призывы к противозаконным действиям и так далее. Некоторые сотрудники заявили, что сами стали придерживаться крайних и даже экстремистских взглядов после того, как регулярно смотрели видео о теориях заговора. Одни становятся приверженцами теории о плоской Земле, другие отрицают холокост, третьи перестают верить в то, что трагедия 11 сентября была терактом.

Так, в расследовании приводятся истории реальных модераторов, рутиной которых является просмотр и удаление жестоких видеозаписей и комментариев, которые публикуют на Facebook. Один из таких случаев описан в отчете: «На видео изображен убитый человек. Кто-то наносит ему десятки ударов ножом, пока он кричит и молит о пощаде. Задача модератора — решить, нужно ли удалять этот пост». Модератор должен просмотреть не один десяток подобных роликов за день.

Работа с подобным контентом на постоянной основе не проходит бесследно — у сотрудников развиваются тревожное расстройство, панические атаки, посттравматическое стрессовое расстройство, депрессия и многое другое. Чтобы справиться со стрессом и тревожностью, многие начинали принимать наркотики на работе. Один из модераторов, с которым общались журналисты, рассказал, что начал опасаться мести от бывших коллег и приносит на работу пистолет из-за многочисленных угроз. При таких условиях работы модераторы контента в Cognizant получают 28 800 долларов в год (примерно 150 тысяч рублей в месяц).

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Следующее расследование появилось в июне и было посвящено инциденту в городе Тампа, штат Флорида. Модераторам пришлось нарушить соглашения о неразглашении информации, чтобы рассказать о неподобающих условиях работы и действиях со стороны руководства, в том числе и о многочисленных сексуальных домогательствах. Оказалось, что по договору модераторы не имели права рассказывать не только о своей работе, но и о том, что Facebook является клиентом их компании.

Один из модераторов контента Facebook из отделения Cognizant в Тампе перенес сердечный приступ и умер на рабочем месте в 2018-м. Первоначально высшее руководство не одобряло обсуждение инцидента даже другими сотрудниками, опасаясь, что это может повредить производительности труда. Кроме того, с апреля в Тампе было подано два иска о сексуальных домогательствах внутри компании. В офисе нередки словесные перепалки и даже драки.

Facebook решил отказаться от сотрудничества с компанией Cognizant, но проблему опасности работы модератором это не решит. Facebook пообещал увеличить число модераторов, просто сменив компанию по предоставлению услуг.