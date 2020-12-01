Модель журнала Vogue Лилия Судаковой призналась, что ударила мужа ножом. Супруги приехали в Санкт-Петербург на выходные и поссорились. Журналисты полагают, что все случилось на почве ревности, а мать в этом сомневается.

По данным правоохранителей, 25-летняя жительница Московской области в ночь на 29 ноября ударила ножом в грудь своего мужа. Мужчину госпитализировали, но спустя некоторое время он умер.

Возбуждено уголовно дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть человека. Девушке предъявили обвинение. Дзержинский районный суд Петербурга отправил Судакову под арест на два месяца — до 28 января 2021 года. Во время заседания она признала вину. По этой статье девушке грозит до 15 лет лишения свободы.

Вечер в квартире

Модель Vogue Лилия Судакова и ее муж Сергей Попов приехали в Петербург на выходные. По информации kр.ru, вместе с ними была пара их друзей. Они вместе сняли одну из квартир в доме № 16 по улице Гагарина. В беседе с «360» бабушка Судаковой сказала, что сначала Попов хотел взять для жены отдельное помещение. Он по работе должен принимать много гостей, а Судаковой присутствие незнакомых людей в доме доставляло дискомфорт. Кроме того, в воскресенье Лилия просила у своего отца отправить ей деньги и вещи — вероятно, потому что хотела жить одна. Однако пара все-таки осталась в одной квартире.

Вечером, 28 ноября между Судаковой и Поповым произошла ссора. По данным источников Life, Попов зачем-то привел незнакомку в съемную квартиру, чтобы вывести Судакову на эмоции и «отомстить» — якобы он ревновал жену из-за ее эффектной внешности. Попов флиртовал с незнакомкой, но потом вмешалась Судакова и девушка ушла (по данным kp.ru, она все же осталась в помещении).

Мать Судаковой Ирина сказала сайту «78.ru», что ссора возникла еще до появления незнакомки — якобы Попов и Судакова поругались, он ушел в бар, а вернулся домой с незнакомой девушкой.

Ирина сказала сказала сайту kp.ru, что уже после ссоры Судакова стояла на кухне и резала салат, а Попов подошел к ней и продолжил ругаться. Крики из соседней комнаты услышал их друг и прибежал разнимать пару, после чего ушел спать.

Однако после ухода мужчины ссора продолжилась, и в какой-то момент Судакова спросила у Попова: «Ты хочешь меня убить?». После этого он якобы начал бить девушку, она развернулась и случайно вонзила нож в грудь своего мужа.

Life выяснил, что после удара ножом Судакова вызвала «скорую» и пыталась самостоятельно оказать первую помощь.

Личность убитого

Ирина рассказала «360», что Попов часто бил жену. «Да, бил… И в тот вечер тоже. До того рокового удара он ее бил, есть свидетель», — сказала Ирина. Видимо, она имела ввиду друга пары, который попытался утихомирить супругов.

Журналистам Lifе Ирина сказала, что Попов был алкоголиком, о чем предупредил Судакову при знакомстве и рассказал о том, что его мать умерла от цирроза печени.

В беседе с «78.ru» она добавила, что Попов якобы не любил людей и был социопатом. А Судакова от него не уходила, потому что любила. Ирина отметила, что мужчина изменял Судаковой и запрещал ей ходить гулять.

По словам Ирины, Попов, когда был трезв, был умный и начитанный, но когда выпивал — «вообще ничего не соображал». Она привела в пример случай перед поездкой в Таиланд в марте. Ирина отметила, что она утром зашла в комнату пары, чтобы поторопить влюбленных на автобус до Москвы. Но Попов якобы сел на Судакову сверху и начал душить.

«Дочь ему говорит: „Отдай мне карту и телефон, я одна поеду“. В этот момент он снимает с себя абсолютно всю одежду прямо при мне, надевает куртку и голый в тапках уходит на улицу. Он пьяный специально провоцирует людей», — сказала Ирина.

Сайт kp.ru узнал, что Попов родом из Казахстана, не имел высшего образования, был скрытным и имел проблемы с общением.

Отношения пары

Бабушка Судаковой рассказала «360», что девушка часто заглядывала к ней (пенсионерка живет в Серпухове) и рассказывала о своей жизни. По словам родственницы, Попов не был вспыльчивым, всегда все прощал Судаковой и старался все сделать, чтобы ей было комфортно. Сама Судакова, по словам пенсионерки, была довольно капризной.

Бабушка подозреваемой отметила, что у пары не было собственной квартиры, поэтому они всегда снимали помещения. Однако многие личные вещи хранили у родственников. По словам бабушки, Судакова собиралась улететь в Китай. Зачем и когда — женщина не уточнила.

Сайт kp.ru узнал, что Судакова и Попов были женаты четыре года. Однажды девушка пыталась уйти от мужа, но не смогла из-за сильной любви.