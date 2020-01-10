Модель стала продавать интимные фото ради борьбы с пожарами в Австралии. Ее идея превратилась во флешмоб

С 2019 года в Австралии продолжаются лесные пожары. Жертвами огненной стихии уже стали 27 человек и более миллиарда животных. По своим масштабам ситуацию можно назвать критической, на борьбу с огнем люди стали жертвовать деньги. И весомая помощь пришла с неожиданной стороны — более миллиона долларов Австралия получила от секс-работниц и моделей. Девушки стали присылать пользователям интимные фото в обмен на денежные пожертвования. Как акция одной модели переросла во флешмоб — в материале «360».

Деньги за снимки

Американская модель Кейлен Уорд (Kaylen Ward) придумала необычный способ поддержки фондов по борьбе с лесными пожарами в Австралии. Девушка заявила, что отправит свое обнаженное фото каждому, кто пожертвует в фонд хотя бы 10 долларов. Все просто: пользователи делают взносы, отправляют Уорд доказательства и получают снимок. При этом, если сумма взноса крупная, человек получит от модели видео.

Пост 20-летней «активистки» стал вирусным: всего через несколько дней Кейлен объявила о достижении отметки в миллион долларов. Чтобы справляться с потоком сообщений, ей даже пришлось нанять ассистентов.

«В какой-то момент я стала получать по 10 подтверждений пожертвований в минуту», — приводит ее слова The Guardian.

Но не все желающие получить интимный снимок модели соглашались действовать по установленным ею правилам. По словам девушки, вместе с настоящими подтверждениями переводов ей стало поступать огромное количество поддельных квитанций. Кроме того, в Сети один за одним стали появляться фейковые профили якобы самой Уорд. Такое внимание к ее действиям принесло девушке проблемы личного характера: о ее нескромной профессии узнали родственники. Дело в том, что Кейлин начала зарабатывать продажей интимных фото в августе прошлого года, но ее близкие узнали об этом только после ее нестандартной поддержки фондов по борьбе с лесными пожарами. И несмотря на то, что снимки девушка рассылала в личные сообщения, их быстро слили в Сеть. «К черту это все, нужно спасать коал», —написала Уорд в Twitter.

Как только сумма пожертвований достигла миллиона долларов девушка изменила систему взносов — теперь на борьбу с огнем идет 20% всех ее доходов на площадке для поддержки авторов Only Fans. Это то место, где Кейлин обычно продает свои откровенные снимки. Модель также запустила краудфандинговую кампанию, всего за сутки набрав дополнительные семь тысяч долларов.

Своим поступком Кейлин смогла вдохновить и других моделей, зарабатывающих в Сети продажей своих интимных снимков.

#nakedforaustralia

Идею 20-летней модели поддержали десятки ее «коллег по цеху». Они также объявили о сборах средств с помощью обнаженных фотографий.

И собранные ими суммы иногда достигали десятков тысяч долларов. Так например, модель Дженна Ли из Техаса собрала на борьбу с австралийскими пожарами 40 тысяч долларов. Девушка отметила, она сразу поняла, что такая акция разойдется по Сети и привлечет к себе большое внимание.

Постепенно идея Кейлин переросла во флешмоб и у него появился свой хэштег — #nakedforaustralia.

Ряд моделей, принявших участие в флешмобе, отметили, что столкнулись с теми же проблемами, что и Уорд: их фотографии быстро появились в Сети, а некоторые люди присылали поддельные подтверждения пожертвований в фонды.

Однако акция распространилась только в Twitter. Когда Кейлин сделала аналогичный пост в своем Instagram, соцсеть просто заблокировала ее аккаунт.

В Facebook это объяснили правилами соцсети о публикации откровенного контента. Фото по тегу #nakedforaustraliа там также посмотреть нельзя — правила Instagram.