Модель показала грудь на фоне храма Василия Блаженного. Удивительно, но оскорбления чувств верующих в этом нет
Адвокат Мария Ярмуш: раздевшейся на фоне храма Василия Блаженного может грозить административная ответственность
Полиция начала проверять видео, на котором модель, известная под псевдонимом Lola Bunny, обнажает грудь на фоне собора Василия Блаженного. Пользователи соцсетей начали осуждать девушку, но в оскорблении чувств верующих ее обвинить сложно. По мнению юристов, ей может грозить административная статья за мелкое хулиганство.
В соцсетях появилось видео с девушкой, которая оголяет грудь на фоне собора Василия Блаженного. Выяснилось, что на видео блогерша, известная под ником Lola Bunny. На сервисе Onlуfаns она активно публиковала свои фотографии.
Девушка тут же столкнулась с порицанием в сети и написала и начала извиняться. По ее словам, видео было снято пару лет назад, и выложил его в сеть кто-то другой, сообщило РИА «Новости».
Полиция начала проверку видео, по результатам правоохранительные органы примут решение.
Видео раскритиковал депутат Госдумы Виталий Милонов. Он заявил, что такие публикации должны осуждаться на государственном уровне, а использовать религиозный объект для того, чтобы прославиться в интернете, нельзя, написал РЕН ТВ.
Ранее против блогера Руслана Бобиева и его подруги завели уголовное дело за фото с имитацией орального секса на фоне собора Василия Блаженного. Скандальное фото в Instаgrаm он выложил в конце сентября. Суд рассмотрит его дело 28 октября.
Было ли оскорбление?
Несмотря на негодование общественности, девушку едва ли можно привлечь к ответственности за оскорбление чувств верующих. Адвокат Мария Ярмуш объяснила, что действия модели могут подпасть под административную статью о мелком хулиганстве, поскольку она обнажалась в общественном месте.
Вот если бы в храм вошла и разделась, тогда она бы оскорбляла кого-то. А так она делает это на улице. <…> Даже если это дело дойдет до экспертизы, то более менее внимательные эксперты не согласятся с тем, что она могла кого-то оскорбить
Схожее мнение выразил и юрист Ассоциации по защите чести, достоинства и деловой репутации Андрей Лухин. Он отметил, что сам факт того, что за спиной у девушки находится собор, еще не говорит об оскорблении чувств.
Если же против девушки возбудят уголовное дело, то ей помогут ее извинения. По словам Ярмуш, в уголовном кодексе прописаны не просто определенные действия, они в том числе связаны с нравственным поведением человека.
«Всегда все преступления начинаются с того, что нравственные нормы у человека низкие, и он, возможно, не понимает, что может совершить противоправный поступок или даже преступление. Если она осознала свою ошибку, то это ее хорошо характеризует», — рассказала специалист.
Стратегия признания своей вины может оказаться самой действенной для девушки. Это подтвердил и Андрей Лухин.
Ответственность за видео
Девушка заявляла в социальных сетях, что видео снималось не для публичного просмотра. В таком случае можно привлечь к ответственности того, кто выложил материал.
Андрей Лухин напомнил, что если видео выложили изначально в российских соцсетях, то можно узнать ip-адрес, телефон и почту, на которую был зарегистрирован профиль. В таком случае человека можно привлечь по статье о нарушении неприкосновенности частной жизни.
Однако на деле случаи привлечения к ответственности за слитые видео редки. Мария Ярмуш напомнила, что после расставания бывшие партнеры иногда выкладывают в интернет интимные фото своих девушек или жен или же рассылают их друзьям. Но зачастую правоохранительные органы не начинают расследование таких дел.