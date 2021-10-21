Модель показала грудь на фоне храма Василия Блаженного. Удивительно, но оскорбления чувств верующих в этом нет

Полиция начала проверять видео, на котором модель, известная под псевдонимом Lola Bunny, обнажает грудь на фоне собора Василия Блаженного. Пользователи соцсетей начали осуждать девушку, но в оскорблении чувств верующих ее обвинить сложно. По мнению юристов, ей может грозить административная статья за мелкое хулиганство.

В соцсетях появилось видео с девушкой, которая оголяет грудь на фоне собора Василия Блаженного. Выяснилось, что на видео блогерша, известная под ником Lola Bunny. На сервисе Onlуfаns она активно публиковала свои фотографии.

Девушка тут же столкнулась с порицанием в сети и написала и начала извиняться. По ее словам, видео было снято пару лет назад, и выложил его в сеть кто-то другой, сообщило РИА «Новости».

Полиция начала проверку видео, по результатам правоохранительные органы примут решение.

Видео раскритиковал депутат Госдумы Виталий Милонов. Он заявил, что такие публикации должны осуждаться на государственном уровне, а использовать религиозный объект для того, чтобы прославиться в интернете, нельзя, написал РЕН ТВ.

Ранее против блогера Руслана Бобиева и его подруги завели уголовное дело за фото с имитацией орального секса на фоне собора Василия Блаженного. Скандальное фото в Instаgrаm он выложил в конце сентября. Суд рассмотрит его дело 28 октября.

Было ли оскорбление?

Несмотря на негодование общественности, девушку едва ли можно привлечь к ответственности за оскорбление чувств верующих. Адвокат Мария Ярмуш объяснила, что действия модели могут подпасть под административную статью о мелком хулиганстве, поскольку она обнажалась в общественном месте.

Вот если бы в храм вошла и разделась, тогда она бы оскорбляла кого-то. А так она делает это на улице. <…> Даже если это дело дойдет до экспертизы, то более менее внимательные эксперты не согласятся с тем, что она могла кого-то оскорбить Мария Ярмуш.

Схожее мнение выразил и юрист Ассоциации по защите чести, достоинства и деловой репутации Андрей Лухин. Он отметил, что сам факт того, что за спиной у девушки находится собор, еще не говорит об оскорблении чувств.

Если же против девушки возбудят уголовное дело, то ей помогут ее извинения. По словам Ярмуш, в уголовном кодексе прописаны не просто определенные действия, они в том числе связаны с нравственным поведением человека.

«Всегда все преступления начинаются с того, что нравственные нормы у человека низкие, и он, возможно, не понимает, что может совершить противоправный поступок или даже преступление. Если она осознала свою ошибку, то это ее хорошо характеризует», — рассказала специалист.

Стратегия признания своей вины может оказаться самой действенной для девушки. Это подтвердил и Андрей Лухин.

Ответственность за видео

Девушка заявляла в социальных сетях, что видео снималось не для публичного просмотра. В таком случае можно привлечь к ответственности того, кто выложил материал.

Андрей Лухин напомнил, что если видео выложили изначально в российских соцсетях, то можно узнать ip-адрес, телефон и почту, на которую был зарегистрирован профиль. В таком случае человека можно привлечь по статье о нарушении неприкосновенности частной жизни.

Однако на деле случаи привлечения к ответственности за слитые видео редки. Мария Ярмуш напомнила, что после расставания бывшие партнеры иногда выкладывают в интернет интимные фото своих девушек или жен или же рассылают их друзьям. Но зачастую правоохранительные органы не начинают расследование таких дел.