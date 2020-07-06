Московская модель Дарья Фисун обвинила в изнасиловании известного фотографа Сергея Берменьева. Мужчина заявил, что он невиновен, а девушка просто хочет прославиться за счет его имени. Что произошло и чем известен Берменьев в России и мире — в материале «360».

Московская фотомодель Дарья Фисун заявила о том, что накануне ее изнасиловал известный 56-летний российский фотограф Сергей Берменьев, написали СМИ со ссылкой на источники. Собеседники СМИ говорили, что 26-летняя девушка сама пришла к нему в квартиру на съемку ночью с 4 на 5 июля.

По словам Фисун, фотограф сначала предложил ей выпить, она сделала небольшой глоток «для видимости», «чтобы не обидеть хозяина» квартиры. После этого Берменьев якобы отвел ее в спальню, где и изнасиловал. Модель добавила, что мужчина не был с ней груб, но она не могла сопротивляться из-за сильного шока.

После этого девушка сама покинула квартиру, так как насильно ее никто не удерживал. Она также рассказала, что фотограф поинтересовался, как она добралась до дома, тогда она и решила написать на него заявление, чтобы другие девушки не попали в аналогичную ситуацию с известным портретистом.

По другой версии, после изнасилования Берменьев «подстриг девушке волосы, сжег их, потом положил ей в сумочку 10 тысяч рублей и отправил домой на такси». Сам Берменьев утверждает, что девушка заявила на него спустя 12 часов после их расставания. Следком уже начал проверку, судебно-медицинская экспертиза должна показать, было ли насилие.

Тем временем в соцсетях появилась запись с камеры видеонаблюдения, где видно, что девушка спокойно выходит из квартиры фотографа, он провожает ее, они обнимаются.

Легендарный фотохудожник

Берменьев свою вину отрицает и считает обвинение провокацией. «Это провокация. Сейчас я еду к прокурору, более подробно смогу сказать позже, после беседы… Но я не уверен, что я такая уж цель, я не Харви Вайнштейн, я совсем тихо живу», — заявил фотограф РИА «Новости».

К молодой модели сразу возникли вопросы, некоторые посчитали, что таким образом она захотела заполучить известность. Организатор конкурса красоты «Краса России» Татьяна Андреева заявила, что фотографы уже давно не проводят съемки в своих квартирах.

«Это совершенно неизвестная девушка. До этого случая с обвинениями в изнасиловании никто ничего о ней не знал», — считает Андреева.

Она добавила, что время от времени молодые модели, «мечтая о славе, специально придумывают такие истории».

Сергей Берменьев — один из наиболее известных российских фотографов современности. Его руке принадлежат портреты поэта Иосифа Бродского, культового музыканта Дэвида Боуи, французской певицы Мирей Матье, дирижера и композитора Мстислава Ростроповича, режиссеров Федерико Феллини и Квентина Тарантино, актеров Николая Караченцова, Аль Пачино, Роберта Де Ниро, Мерил Стрип, Тины Тернер, советской балерины Майи Плисецкой и десятков других мировых знаменитостей. В объектив Берменьева время от времени попадал даже российский президент Владимир Путин.