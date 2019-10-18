Модель нашли мертвой в пустыне Невады. Ее убийцы могли бы стать героями «Во все тяжкие»

Залитое бетоном женское тело обнаружили в деревянном ящике в пустыне Невада. Полиция полагает, что это пропавшая без вести модель Эсмеральда Гонсалес, страдавшая от психического расстройства. Полицейские выяснили, что девушка умерла от отравления, а перед смертью ее пытались задушить. Убийца — варщик метамфетамина — и его пособница пытались скрыть тело с усердием, достойным героев сериала «Во все тяжкие».

Газета Las Vegas Review-Journal, сообщила, что официально найденное тело еще не опознали. Однако полиция предполагает, что оно принадлежало пропавшей без вести в конце мая модели Эсмеральде Гонсалес. Девушка работала в индустрии развлечений для взрослых и имела более 315 тысяч подписчиков в Instagram. 31 мая ее брат заявил в полицию о пропаже сестры: она более недели не выходила на связь и не отвечала на звонки. При этом в ее дома горел свет, входная дверь была открыта, а жилище разграблено.

Полиция выяснила, пишет The Daily Mail, что девушка страдала от психических заболеваний: шизофрении и биполярного расстройства, — и не принимала лекарства в течение нескольких недель, предшествовавших ее исчезновению.

Незадолго до пропажи соседи видели ее возле дома в нижнем белье и туфлях на высоких каблуках. И это, по их словам, происходило не впервые. Ни телефона, ни кошелька при ней не было. Эсмеральда останавливала машины и просила водителей подвезти ее.

Уличные видеокамеры запечатлели, как ранним утром 31 мая модель пыталась открыть дверь чужого дома. Проснувшиеся жильцы объяснили ей, что она ошиблась, и девушка ушла. На кадрах, отмечает издание, видно, что походка у нее нетвердая, а сама девушка явно дезориентирована. В итоге не принимавшая лекарства Эсмеральда, скорее всего, снова перепутала свой дом и пришла к 45-летнему соседу Кристоферу Престипино.

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«Эсмеральда была в доме Кристофера, и он в конечном итоге накачал ее метамфетамином. Кристофер не знал о душевных проблемах Эсмеральды, и она начала вести себя странно и говорить на языке дьявола», — рассказал прокурор Уэркли.

Мужчина привязал неадекватную девушку к кровати, и тогда она начала угрожать, что расскажет полиции о наркотиках. Престипино развязал ее и тут же получил удар кулаком в лицо. Мужчина начал душить ее, девушка отключилась, но затем пришла в себя. Тогда он сделал ей инъекцию средства для чистки бассейна.

В начале июня, пишет Las Vegas Sun, Престипино позвонил своей бывшей подруге Кассандре Басконес и попросил ее о помощи. Когда та приехала, увидела в гараже арендованный грузовик, большой деревянный ящик, мешки с цементом и морозильник. Мужчина попросил подругу помочь погрузить ящик в грузовик, однако тот оказался слишком тяжелым. Тогда они поехали к «Стрип-отелю», где работал Престипино, и одолжили на время погрузчик. По пути пара завезла морозильный ларь на свалку.

Женщина рассказала, что бывший бойфренд вел себя странно, громко включал радио, говоря, что его может подслушивать ФБР. А еще он рассказал ей, как душил и травил Гонсалес — правда, в ее убийстве не признался.

Вернувшись в гараж, пара снова попыталась погрузить ящик в грузовик, но ни погрузчик, ни другие приспособление не помогли. Женщина уехала, а Престипино каким-то образом все же погрузил конструкцию в кузов. После этого мужчина уехал в Бейлиз. 8 октября тело нашли в пустыне Невада, а 11 октября, когда Престипино вернулся в Лас-Вегас, его арестовали по подозрению в убийстве.

Второй подозреваемой, отмечается в отчете Департамента полиции Лас-Вегаса, стала его 31-летняя подруга Лиза Морт, которая помогла скрыть убийство. Также в деле фигурирует еще один неназванный соучастник. Женщину арестовывали еще в августе, правда, совсем по другому делу, а затем отпустили. А теперь вновь взяли под стражу.

К слову, она активно отрицала участие в сокрытии тела и вообще знакомство с Гонсалес. Однако из записи телефонных разговоров следует, что перед своим арестом Престипино «предупредил ее, чтобы она ни с кем не разговаривала» и стерла всю информацию с телефона. Также в деле фигурирует и Кассандра Басконес, однако ее пока не арестовали.