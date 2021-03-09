Многоточие в деле Карлова. Спустя пять лет после убийства российского посла в Турции вынесли приговоры

В Турции состоялось заключительное заседание по делу об убийстве российского посла Андрея Карлова. Пять человек осуждены на пожизненное заключение. Однако «дирижер» остался в стороне — США отказались выдавать скандального проповедника.

В Турции подошел к концу судебный процесс по делу об убийстве чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации Андрея Карлова. Слушания начались 8 января 2019 года в Анкаре. Обвинения выдвинуты против 28 человек, из них 18 попали на скамью подсудимых.

Суд оправдал пять человек. Еще пятеро осуждены на пожизненное заключение. Причем трое из них — бывшие сотрудники полиции и один экс-сотрудник IT-управления Турции — признаны прямо виновными в убийстве. Также пожизненно осуждены еще один бывший сотрудник IT-управления Турции и бывший глава отдела по работе с Россией турецкой разведки, сообщило РИА «Новости».

От пяти до 15 лет тюрьмы получили девять человек, в том числе проповедник Фетхуллах Гюлен. И еще девять находятся в розыске. Их дела прокуратура просила рассмотреть отдельно.

Обвиняемые в последнем слове вину не признали. Бывший сотрудник полиции Ахмет Кылычарслан заявил, что безосновательно провел в тюрьме 50 месяцев по обвинению в убийстве, к которому не имеет отношения. Из-за этого его жизнь пошла под откос. Кроме того, на последнем слове глава медиагруппы Guru Хайреттин Айдынбаш заявил, что не верит в справедливость суда. Защита пообещала обжаловать приговоры.

Стрельба в Анкаре

19 декабря 2016 года в Центре современного искусства в Анкаре открылась выставка «Россия глазами путешественника: от Калининграда до Камчатки». Во время выступления чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Турецкой Республике бывший полицейский Мевлют Мерт Алтынташ открыл огонь из пистолета.

Террорист расстрелял российского дипломата в спину. Публика в панике бросилась прятаться и спасаться из зала. Убийца же подошел к лежащему Карлову и снова выстрелил, а затем открыл беспорядочную пальбу. Позже судмедэкспертиза обнаружила в теле посла девять пуль. Спасти Андрея Карлова медики не смогли.

Убийца кричал, что только смерть его остановит. Так и случилось: спустя чуть более 20 минут после нападения Алтынташа застрелил боец спецподразделения. Он увидел, что террорист сделал подозрительное движение рукой, и решил, что у нападавшего бомба. В таких случаях стреляют на поражение. Террорист был убит.

Позже выяснилось, что нападавшему было 22 года. Обычный паренек из провинции, окончил полицейскую академию и более двух лет отработал в силах безопасности. В Центр современного искусства стрелок попал благодаря удостоверению полицейского. А охрана внутри приняла Мевлюта за дипломата из-за делового костюма и галстука.

Расследование

Расследование велось очень тщательно. В нем участвовали сотрудники российских спецслужб, Следственного комитета и МИД. Была задержана семья нападавшего, его бывшие сослуживцы, организатор выставки, на которой произошло убийство, и директора медиагруппы Guru. В ноябре 2018 года следствие было завершено.

Но идеолог преступления пока недосягаем для правосудия. Речь идет о человеке, которого подозревают организации нападения, — проповеднике Фетхуллахе Гюлене. Основатель движения «Хизмет» в 1999 году уехал лечиться в США и с тех пор больше не появлялся на своей исторической родине.

Однако это не мешало проповеднику активно интересоваться политикой и пытаться влиять на жизнь в стране через широкую сеть учеников-единомышленников. Власти Турции были не в восторге от такого «внимания» и неоднократно требовали от Америки экстрадировать Гюлена, подавали запросы в Интерпол. Пока все усилия турецкого правительства безрезультатны.

Отморозки

Ведущий научный сотрудник Центра евро-атлантической безопасности, ведущий научный сотрудник Института международных исследований Виктор Мизин в беседе с «360» рассказал, что лично знал Андрея Карлова.

«Для меня это больная тема. Я считаю, что посол или любой дипломат — фигура неприкосновенная и на них могут покушаться только какие-то отморозки. И очень хорошо, что моя страна всегда наказывала людей, которые поднимали руку на советских или российских дипломатов», — сказал Мизин.

Дипломат отметил, что убийство российского посла — провокация, которая направлена на ухудшение отношений между Турцией и Россией. Не секрет, что в Турции есть исламские террористы, которые относятся к России как к врагу. Позиция нашей страны в этом вопросе очень взвешенная.

«Россия — великая страна, она знает цену себе и своим словам. Мы не поддаемся на провокации, хотя и все помним. Российской Федерации гораздо важнее Турция как дружественная страна, важны хорошие отношения», — пояснил публицист.

При этом Виктор Мизин выразил уверенность, что США не выдаст Фетхуллаха Гюлена. По мнению политолога, это связано с неприязненным отношением к нынешнему лидеру Турции, которого американские сторонники Байдена и некоторые члены Еврокомиссии считают «анфан терибль» — несносным ребенком. Они не примут Эрдогана в ЕС и не в восторге, что Турция в НАТО.

Память о Карлове

Андрею Карлову было посмертно присвоено звания Героя Российской Федерации. В честь российского дипломата названы улица в Анкаре, на которой находится посольство России, и выставочный зал в Центре современного искусства, в котором погиб Карлов. Именем дипломата названа улица между Кутузовским проспектом и Большой Дорогомиловской улицей в Москве.

Ученый совет МГИМО учредил именные стипендии и премии имени Андрея Карлова для студентов и преподавателей университета, занимающихся восточной проблематикой. «Почта России» в рамках продолжения серии «Герои Российской Федерации» выпустила тиражом 135 тысяч экземпляров почтовую марку, посвященную послу.

Имя Карлова теперь носит московская школа № 648. На здании посольства России в КНДР в Пхеньяне, где работал Карлов, а также дома на Петрозаводской улице, где жил дипломат, установлены мемориальные доски. В честь Карлова получил имя самолет VP-BLB — Royal Flight — Boeing 757.