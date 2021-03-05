Многодетный отец-одиночка погиб при взрыве на предприятии Златоуста. Подвел баллон с кислородом

В пятницу, 5 марта, на территории завода ООО «Уральская сталелитейная компания» в Златоусте прогремел взрыв. Известно о четырех пострадавших и одном погибшем. Им оказался отец-одиночка. Он сам воспитывал шестерых детей.

Первые сообщения о ЧП

Пресс-служба СК РФ по Челябинской области сообщила, что ЧП произошло днем 5 марта при разгрузке баллонов с кислородом. В МЧС отметили, что взорвался 50-литровый баллон. Пожара после этого не возникло. Модельщик предприятия Роман слышал звуки взрыва.

«Я думал, печка взорвалась, а это баллон взорвался. Сильный взрыв был, все погнулось», — сказал он в разговоре с «360».

В результате ЧП погиб рабочий предприятия. В Следственном комитете добавили, что его напарника с травмами доставили в больницу. Минздрав позже уточнил, что всего пострадали четыре человека. Двоих госпитализировали. Об этом написал «Интерфакс».

Следователи начали проверку. Портал kp.ru сообщил, что прокуратура также организовала проверку соблюдения требований охраны труда в «Уральской сталелитейной компании». Глава Златоуста Максим Пекарский заявил, что сотрудники предприятия могли допустить нарушения при транспортировке груза или пренебречь правилами безопасности при разгрузке.

Отец-одиночка

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер рассказал, что погибшим оказался рабочий златоустовского предприятия, отец-одиночка, который воспитывал шестерых детей.

«Трагическая случайность, причину которой еще предстоит расследовать, оборвала жизнь отца шестерых детей. Разумеется, окажем семье материальную помощь. Не оставим без внимания дальнейшую судьбу детей», — подчеркнул Текслер.

Известно, что погибшему мужчине было 54 года. У него остались четверо взрослых детей и двое несовершеннолетних. Им 13 и 16 лет. С подростками в ближайшее время встретится министр социальных отношений региона Ирина Буторина.

«Мужик как мужик. Работяга. Работал с утра до вечера. Детей жалко», — рассказал «360» плавильщик предприятия Алексей.

По его словам, он узнал о взрыве, когда пришел на работу.

«Говорят, с машины его (баллон — прим. ред.) опускали. Скорее [всего], гнилой был баллон и взорвался», — добавил Алексей.