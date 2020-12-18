«Окно» в мир опасных знакомств. К новому сервису знакомств от «Одноклассников» много вопросов
Случайное «Окно»
В «Одноклассниках» появился сервис видеознакомств «Окно». В него можно перейти через официальную группу в соцсети с ограничением 18+. Или через «Витрину игр». Видимо, поэтому общение в «Окне» начинается с кнопки «Играть».
Сервис устроен по принципу «Чат-рулетки» — можно выбрать случайного собеседника и пообщаться с ним. Если собеседник понравился, можно добавить его в друзья и продолжить общение. В самом «Окне» пользователи не видят профили друг друга в соцсети и «могут не переживать за свою приватность», — сообщили «360» в пресс-службе «Одноклассников».
Взрослые пользователи «Окна» защищены от нежелательных знакомств и плохого контента. Если собеседник непристойно себя ведет, на него можно пожаловаться с помощью специальной кнопки
Также соцсеть заявляет о защите пользователей «с помощью автоматических алгоритмов модерации». Если участник несколько раз нарушил правила пользования «Окном», его доступ к сервису могут ограничить.
Скандал с OK Live
В «Одноклассниках», как и в других соцсетях, есть сервис видеотрансляций. В стримах OK Live пользователи соцсети могут общаться друг с другом через комментарии. Регистрация в соцсети возможна с 14 лет и происходит по номеру телефона. Сервис, как и все остальные в соцсети, модерируется с помощью автоматических алгоритмов.
Летом 2020 года разгорелся скандал с трансляциями на этой платформе. Пользователь Facebook Максим Диаманди сообщил, что трансляции в ОК Live зачастую ведут дети, за которыми наблюдают сотни педофилов. Это подтвердили и другие пользователи. Некоторые, как Диаманди, выложили скриншоты, на которых в детских стримах видны комментарии сексуального характера.
В соцсети заявили, что удаляют подобные комментарии, а также закрывают доступ к сервису за нарушение правил. За комментариями следит нейросеть, также контент модерируется вручную.
Поможет ли нейросеть
Генеральный директор компании «Нейросети Ашманова» Станислав Ашманов скептически относится к возможности автоматически удалять весь неприемлемый контент.
«Есть нейронные сети, которые могут анализировать картинку и понимать, что на ней что-то неприличное, например, обнаженное тело. Но проблема шире — кроме обнаженки есть еще расчлененка, а также случаи, когда человек делает неприличные вещи на камеру в одежде», — сказал он «360».
Помимо этого, злоумышленники «могут наговорить ребенку нехороших вещей». И это, по словам Ашманова, фильтровать «абсолютно нереально».
Собеседник считает, что нужно менять подход: вместо фильтрования контента вводить ограничения для пользователей.
Подтверждать свой возраст в видеочатах он предлагает с помощью паспорта или сайта госуслуг.
И если человека поймали на чем-то неприличном, то к нему «тут же приезжает участковый».
Собеседник уверен, что социальным сетям и другим крупным площадкам глубоко безразлична проблема педофилов, они не хотят ей заниматься, «пока их не заставят».
Площадки аргументируют это тем, что дают лишь «технологическую возможность, а остальное — это ответственность пользователей».
«Эта ситуация жлобская и предательская», — считает Ашманов.
По его мнению, молодая аудитория — самая интересная для соцсетей и крупных корпораций, поскольку за молодежью будущее.