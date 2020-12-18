«Окно» в мир опасных знакомств. К новому сервису знакомств от «Одноклассников» много вопросов

«Одноклассники» запустили сервис «Окно» — знакомства через случайные видеочаты. До этого был большой скандал из-за онлайн-трансляций детей на платформе OK Live. В стримы приходили педофилы и просили школьников раздеться. Будет ли от них защищен новый сервис, разбирался «360».

Случайное «Окно»

В «Одноклассниках» появился сервис видеознакомств «Окно». В него можно перейти через официальную группу в соцсети с ограничением 18+. Или через «Витрину игр». Видимо, поэтому общение в «Окне» начинается с кнопки «Играть».

Сервис устроен по принципу «Чат-рулетки» — можно выбрать случайного собеседника и пообщаться с ним. Если собеседник понравился, можно добавить его в друзья и продолжить общение. В самом «Окне» пользователи не видят профили друг друга в соцсети и «могут не переживать за свою приватность», — сообщили «360» в пресс-службе «Одноклассников».

Взрослые пользователи «Окна» защищены от нежелательных знакомств и плохого контента. Если собеседник непристойно себя ведет, на него можно пожаловаться с помощью специальной кнопки пресс-служба «Одноклассников»

Также соцсеть заявляет о защите пользователей «с помощью автоматических алгоритмов модерации». Если участник несколько раз нарушил правила пользования «Окном», его доступ к сервису могут ограничить.

Источник фото: пресс-служба «Одноклассников»

Скандал с OK Live

В «Одноклассниках», как и в других соцсетях, есть сервис видеотрансляций. В стримах OK Live пользователи соцсети могут общаться друг с другом через комментарии. Регистрация в соцсети возможна с 14 лет и происходит по номеру телефона. Сервис, как и все остальные в соцсети, модерируется с помощью автоматических алгоритмов.

Летом 2020 года разгорелся скандал с трансляциями на этой платформе. Пользователь Facebook Максим Диаманди сообщил, что трансляции в ОК Live зачастую ведут дети, за которыми наблюдают сотни педофилов. Это подтвердили и другие пользователи. Некоторые, как Диаманди, выложили скриншоты, на которых в детских стримах видны комментарии сексуального характера.

В соцсети заявили, что удаляют подобные комментарии, а также закрывают доступ к сервису за нарушение правил. За комментариями следит нейросеть, также контент модерируется вручную.

Поможет ли нейросеть

Генеральный директор компании «Нейросети Ашманова» Станислав Ашманов скептически относится к возможности автоматически удалять весь неприемлемый контент.

«Есть нейронные сети, которые могут анализировать картинку и понимать, что на ней что-то неприличное, например, обнаженное тело. Но проблема шире — кроме обнаженки есть еще расчлененка, а также случаи, когда человек делает неприличные вещи на камеру в одежде», — сказал он «360».

Источник фото: pxhere.com

Помимо этого, злоумышленники «могут наговорить ребенку нехороших вещей». И это, по словам Ашманова, фильтровать «абсолютно нереально».

Собеседник считает, что нужно менять подход: вместо фильтрования контента вводить ограничения для пользователей.

Подтверждать свой возраст в видеочатах он предлагает с помощью паспорта или сайта госуслуг.

И если человека поймали на чем-то неприличном, то к нему «тут же приезжает участковый».

Собеседник уверен, что социальным сетям и другим крупным площадкам глубоко безразлична проблема педофилов, они не хотят ей заниматься, «пока их не заставят».

Площадки аргументируют это тем, что дают лишь «технологическую возможность, а остальное — это ответственность пользователей».

«Эта ситуация жлобская и предательская», — считает Ашманов.

По его мнению, молодая аудитория — самая интересная для соцсетей и крупных корпораций, поскольку за молодежью будущее.