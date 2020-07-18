На западе Франции загорелся собор Святых Петра и Павла, который называют «готической жемчужиной». У него богатая история, и горит он уже не в первый раз.

Во Франции снова пожар в католическом соборе. После того, как чуть больше года назад почти полностью сгорел собор Парижской Богоматери, теперь жертвой огня стал второй по величине готический собор в стране — собор Святых Петра и Павла, который находится в Нанте.

Сообщается, что пожар тушили более 100 пожарных и более 40 пожарных машин, в результате чего удалось локализовать возгорание. Однако не обошлось и без потерь — по данным местных каналов, огонь полностью уничтожил большой орган. Президент Франции Эммануэль Макрон поблагодарил пожарных за работу и назвал собор «готической жемчужиной».

Уже ведется расследование о причинах пожара. Прокурор Нанта не исключает, что собор могли поджечь намеренно.

Средневековый долгострой

Официально считается, что первый камень собора был заложен в 1434 году, когда герцогом Бретани был Жан VI Мудрый из рода де Монфор, который пришел власти незадолго до этого в результате Войны за бретонское наследство. Поэтому в этом соборе похоронены потомки герцога — Франциск II, правивший Бретанью с 1458 по 1488 год, и его жена Маргарита де Фуа.

Однако фактически история собора началась гораздо раньше. На том же самом месте задолго до строительства собора, примерно с III века, находилась раннехристианская часовня, которую впоследствии заменил романский собор XI века. И уже спустя несколько столетий, когда готика пришла на смену романской архитектуре, здесь возник собор Святых Петра и Павла в его современном виде.

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Но это вовсе не значит, что старый собор был снесен, а на его месте возведен новый. Скорее происходила постепенная перестройка, поэтому по сей день в готическом соборе можно найти следы романского стиля — на некоторых колоннах и в подземных помещениях. Процесс «поглощения» был очень долгим, и лишь спустя 457 лет, в 1891 году, строительные работы наконец были закончены, и местный епископ освятил собор.

Кровавые тайны

Впрочем, все это время собор функционировал, там устраивали торжественные мероприятия герцоги Бретани. Кроме того, в 1440 году, всего через шесть лет после начала строительных работ, когда не был закончен еще даже главный портал, в этом соборе перед своей казнью публично покаялся в грехах Жиль де Рэ — маршал Франции, герой Столетней войны, соратник Жанны д’Арк, под конец жизни увлекшийся алхимией и оккультизмом и впоследствии обвиненный в человеческих жертвоприношениях. Именно он стал прототипом Синей Бороды, злодея из французских народных сказок, который убивал своих жен.

К этому месту имеет непосредственное отношение и другой человек, которого сегодня большинство знает как литературного персонажа — граф д’Артаньян, который в 1661 году на площади перед собором догнал и арестовал Николя Фуке, занимавшего тогда пост министра финансов и генерального прокурора при Парламенте. При дворе Людовика XIV он был одним из самых влиятельных людей, запомнившийся, однако, чудовищными растратами казны, роскошью и многочисленными финансовыми махинациями.

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В соборе Святых Петра и Павла в 1598 году также побывал король Генрих IV. В этот исторический год он подписал Нантский эдикт, который уравнял в правах католиков и протестантов-гугенотов, тем самым завершив эпоху Религиозных войн, которая длилась более 30 лет.

Однако самые сложные испытания выпали на долю собора уже в XX веке. Во время Второй мировой войны город Нант и, в частности, собор стал чуть ли не основным оплотом французского Сопротивления. В период нацистской оккупации один из лидеров движения, коммунист Спартако Гиско, сформировал здесь подпольную группу и организовал убийство коменданта Карла Хоца, после чего он сам, и еще 50 жителей Нанта были казнены. Над самим собором антифашисты в знак протеста поднимали флаг Франции. Уже в 1944 году город подвергся бомбардировкам Союзников, из-за чего собор серьезно пострадал.

Во время реставрации в 1972 году собор загорелся из-за халатности одного из рабочих, забывшего паяльник, в результате чего пострадал крыша. Последующие реставрационные работы заняли около 15 лет.