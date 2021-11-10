Мнения разделились напополам. Немцы высказались по поводу миграционного кризиса на границе Белоруссии

Польские власти стягивают военных к границе с Белоруссией, а нелегальные мигранты рассказывают о том, что их конечная цель — это Германия. Немцы к потоку беженцев не готовы, но злятся они не на них, а на Лукашенко. Об этом «360» рассказали жители страны.

Ситуация на границе Белоруссии и Польши продолжает накаляться. Мигранты не прекращают попытки штурмовать границу, чтобы прорваться на территорию ЕС и получить статус беженца.

«Мигранты предпринимают попытки штурма польской границы. Каждый следующий час станет более значительным вызовом для польских служб, правительства и политиков», — передал Би-би-си со ссылкой на телеканал ТВН24 слова заместителя главы МВД Польши Блажея Побожи.

Из-за того, что некоторые пытались разрезать колючую проволоку на границе, польским пограничникам пришлось применить слезоточивый газ. Польша также объявила чрезвычайное положение и стянула более 12 тысяч военных к границе.

ЕС обвинил Лукашенко в развернувшимся кризисе с беженцами, якобы он принимает мигрантов с Ближнего Востока, чтобы потом отправлять их в Польшу и Литву. Таким образом он пытается надавить на ЕС и отомстить за санкции, наложенные на Белоруссию.

Сами мигранты в разговоре со «Sputnik Беларусь» рассказали, что их конечная цель — это Германия, а не Польша. Многие из тех, кто находились в лесу рядом с границей, объясняли, что направляются именно туда.

Позиция Германии

В Германии нет единой позиции по поводу происходящего, а общество разделилось на несколько лагерей.

Например, как сообщила Deutsche Welle, министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер заявил, что Польша и Германия в одиночку не справятся с кризисом и призвал ЕС оказать им поддержку. Он также отметил, что желание Польши возвести стену на границе с Белоруссией — это правильная реакция на происходящее.

«Мы не можем критиковать их за то, что они защищают внешнюю границу ЕС допустимыми средствами. Естественно, не с помощью огнестрельного оружия, но с помощью других средств, имеющихся у них в распоряжении», — подчеркнул политик.

А парламентский статс-секретарь в МВД ФРГ Штефан Майер отметил, что Германия готова предложить любую помощь Польше в отражении атак на границе с Белоруссией. Он выразил готовность отправить в страну полицейских для содействия.

Научный директор Российско-германского форума и бывший советник правительства ФРГ Александр Рар рассказал «360», что сторонники социал-демократов и зеленых считают, что беженцев нужно пустить в страну. Неважно, что за этим стоит Лукашенко, людей в беде оставлять нельзя.

«Либеральные силы говорят, что люди — это люди. Одни попадают в Европу через Средиземное море, другие используют лазейки, которые Лукашенко им открывает. Люди бегут от войн и заслуживают внимания», — объяснил он.

С другой стороны, есть ХДС и другие правые партии, призывающие к жесточайшим санкциям в адрес Лукашенко. Они настаивают на том, что людей нужно прямо из Белоруссии отправлять назад на родину, и вообще происходящее является делом белорусов, а ЕС имеет право закрываться и создавать заборы у себя на границе.

Об этом же рассказал и представитель Пиратской партии Германии Грэгори Энгельс. По его словам, люди злятся на Лукашенко и считают, что он играет судьбами людей и пытается шантажировать ЕС. Немцы хотят противостоять ему, но в то же время сочувствуют мигрантам.

«Большинство считает, что забор на границе Польши с Белоруссией все-таки надо построить, но это идет не как мера борьбы с беженцами, а как мера защиты от шантажа Лукашенко», — подчеркнул собеседник «360».

Почему выбирают Германию?

При этом он отметил, что сейчас поток беженцев не такой большой, как при кризисе 2015 года, когда в день прибывало по две тысячи новых мигрантов. Сейчас же в Германию за год через Белоруссию въехало 5600 человек. Цифры абсолютно не те, хотя некоторые боятся, что вскоре их число может возрасти.

Рар убежден, что нового потока беженцев Германия не выдержит, поскольку она до сих пор справляется с наплывом случившимся в 2015 году. Как решить эту проблему тоже неясно.

Энгельс же настроен более оптимистично. По его словам, из 800 тысяч человек, въехавших в Германию в 2015–2016 годах, больше половины уже работает, выплачивает налоги и делает свой вклад в экономику страны. Более того некоторые эксперты полагают, что Германии нужны новые люди. В некоторых отраслях наблюдается нехватка рабочих сил, и там будут очень рады приезду людей, готовых работать на низкоквалифицированных работах.

То, почему мигранты так стремятся именно в Германию, тоже легко объясняется. В стране предоставлена хорошая система поддержки беженцев.

Здесь есть политические силы, выступающие за то, чтобы никого не высылали из-за гуманитарных и либеральных соображений. Беженцев приравнивают к статусу безработных. Они получают очень большие пособия здесь, поэтому и рвутся сюда Александр Рар Научный директор Российско-германского форума и бывший советник правительства ФРГ

А Энгельс отметил, что у многих в Германии есть родственники и знакомые, которые успели там обустроиться, поэтому конечно людям проще ехать туда, где они смогут получить поддержку еще и со стороны близких, чем ехать в условную Польшу, где никого нет.