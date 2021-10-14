Разжигание межнациональной розни или просто неудачная шутка. Как разделились мнения о громком посте Нурмагомедова

Спортсмен Хабиб Нурмагомедов высмеял ирландского бойца Конора Макгрегора, предложив вручить ему медаль от главы СК РФ. Ею недавно наградили россиянина, который был избит тремя дагестанцами за то, что вступился за девушку. Шутка экс-чемпиона UFC вызвала неоднозначную реакцию среди людей. Одни посчитали, что Хабиб разжигает межнациональную рознь, а другие просто посмеялись.

Что произошло?

Экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов решил посмеяться над ирландским бойцом Конором Макгрегором, которого он победил в 2018 году. Темой шутки он сделал недавнюю драку в московском метро, где три дагестанца сильно избили россиянина Романа Ковалева, заступившегося за девушку. Нападение было настолько жестоким, что парень попал в больницу. Позже председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин вручил Роману медаль «За доблесть и отвагу».

Хабиб же в своем Instagram выложил Stories с фотографией Конора Макгрегора и подписью: «Где моя медаль от Бастрыкина? Меня тоже толпой избили дагестанцы!».

Источник фото: instagram.com/khabib_nurmagomedov/

До ирландского спортсмена эта новость дошла довольно быстро, и он поспешил ее прокомментировать.

«Бастрыкин! Где медаль Хабибу, наложившему в штаны? Она нужна ему как обделавшемуся 10 раз подряд», — написал Конор в своем Twitter.

Пострадавший Роман Ковалев тоже оказался в курсе шутки и ничего оскорбительного в ней не нашел.

«Просто штука. Я сначала думал, что это фейк, когда мне скинули. Это просто юмор», — сказал он.

Кто выступил против?

Впрочем, далеко не все спокойно восприняли юмор Хабиба Нурмагомедова. Например, российский боец смешанных единоборств, ветеран ММА и актер Олег Тактаров во время разговора с журналистами Metaratings заявил: «Хабиб идет на ***, просто идет на ***. Что касается его, не звоните мне больше, пожалуйста».

Депутат Виталий Милонов в разговоре с «360» посетовал на то, что Хабиб сравнил себя «просто с уродами какими-то».

«Неужели ты думаешь, что можно сравнить спортсмена, который честно побеждает в октагоне или на ринге, с какими-то ублюдками, которые избивают слабого парня втроем на одного. Сравнение явно неудачное», — сказал он.

Политик также попросил не впутывать нации, ведь таким образом Хабиб сам разжигает межнациональную рознь. По его мнению, Нурмагомедову следовало бы заявить о том, что нормальные дагестанцы так не поступают, как повели себя трое приезжих, избивших Ковалева.

Боец ММА Артем Тарасов признался «360», что неоднозначно воспринял пост спортсмена. По его мнению, это была неудачная шутка, а Хабиб находится на таком уровне, где уже стал лидером мнений, и ему стоит осуждать такие поступки.

«Когда он высказывается о таких вещах даже в шутку, он как бы защищает своих земляков. Мне кажется, это не очень красиво и некорректно», — подчеркнул боец.

При этом он отметил, что это личное дело Хабиба.

«Парни толпой избили обычного человека. Он получил серьезные травмы, а профессиональный спортсмен над этим шутит, хотя знает, что такое травмы. Представьте, если бы Хабиба так избили на UFC. У него карьера могла пойти под откос, а здесь обычный парень, который, понятное дело, был не готов к таким сильным противостояниям», — напоследок добавил Тарасов.

В Twitter поведение бойца тоже не вызвало больших восторгов.

«Хабиб в этот раз оказался на одном уровне с Конором, когда тот шутил про ковид и покойного отца Хабиба. Но Макгрегор всегда был таким и другого не ожидаешь от него, а Хабиб весь из себя поборник морали и защитник ценностей традиционных. С чувством юмора у Хабиба хуже, конечно», — заявил один из пользователей.

Кто поддержал?

Однако нашлись и те, кто встал на сторону Хабиба и призвал людей относиться к происходящему проще. Например, боец ММА Сергей Билостенный сказал, что считает такие шутки уместными.

«Я увидел эту шутку, и это же действительно прикольно и смешно. То, что люди стали раздувать из этого межнациональный конфликт, то это проблема исключительно тех людей, кто этим занимается», — подчеркнул спортсмен в разговоре с «360».

По его словам, проблема XXI века в том, что у людей есть время додумывать какие-то вещи, принимать их на свой счет и оскорбляться. Хотя в данной ситуации искать двойное дно не нужно.

«Это просто шутка, ребят. Успокойтесь», — призвал Билостенный.

Коллеги Хабиба Нурмагомедова тоже не поняли, почему все вокруг так всполошились. Российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев в разговоре с «Чемпионатом» отметил, что шутка их коллеги в команде никак не обсуждалась и политики в ней никакой не было.

«Просто каждый понимает ее по-своему. Каждый разворачивает как хочет. Кому-то хочется, чтобы ее восприняли так, чтобы было неудобно Хабибу. В UFC очень много бойцов друг друга подкалывают и делают это в сто раз сильнее», — сказал он.

А депутат Государственной думы России Николай Валуев поразился тому, как сильно обсуждается вся эта ситуация.

«А Нурмагомедова вообще кто-нибудь спросил, что он имел в виду? Детский сад. Если человек ляпнул что-то двусмысленное, пусть ответит на вопрос», — заявил он «360».

По мнению депутата, необходимо получить ответ от самого бойца, а не строить теории по тому, что он под этим подразумевал. Сам Валуев домысливать чужие высказывания отказался.

«Если бы это было четко понятно и трактовалось конкретно, тогда мы обсуждаем. А так получается, что он молчит, а мы обсуждаем. Бред», — резюмировал Валуев.