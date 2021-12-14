Радикалов «М.К.У.» ловили по всей России. Ими управляют из Украины, но нити тянутся на Запад

В 37 регионах России силовики задержали более 100 сторонников украинской неонацистской группировки «М.К.У.». По данным ФСБ, они готовили теракты и массовые убийства. Организовал «М.К.У.» гражданин Украины Егор Краснов. Что известно о группировке и кто за ней стоит, выяснил «360».

Проведенная Федеральной службой безопасности операция стала крупнейшей против сторонников экстремистской группировки в РФ, сообщило РИА «Новости».

Всего выявили 106 сторонников «М.К.У.». Создавший ее Краснов, по данным силовиков, действует под покровительством украинских спецслужб.

Пропаганда по указке

Неонацисты, уточнили в ФСБ, готовили сразу несколько акций. Руководство к действию — информацию о совершении терактов и массовых убийств — они получали через мессенджеры и социальные сети.

«В числе задержанных сторонников „М.К.У.“ установлено трое администраторов интернет-сообществ данной организации, пропагандировавших по указанию Егора Краснова экстремистскую идеологию и призывавших совершать насильственные акции», — подчеркнули силовики.

Еще двух задержанных подозревают в подготовке вооруженных нападений на учреждения образования.

Деятельность связанных с «М.К.У.» экстремистских групп численностью пять и восемь человек также пресекли в Пензенской области и Коми. По адресу проживания изъяли оружие, боеприпасы и баллончики со слезоточивым газом.

Одна из задержанных представительниц группировки заявила, что сожалеет об участии в организации и вербовке. Она являлась модератором в сообществе «М.К.У.» и приняла в него около пяти людей по полученным от Краснова указаниям.

«Сожалею об этом очень сильно на самом деле, потому что сейчас понимаю, что это могло подвергнуть опасности окружающих людей», — процитировало РИА «Новости» слова задержанной на допросе.

Первые шаги «М.К.У.»

За деятельностью Егора Краснова следователи следят уже давно. Против него завели дело о подготовке убийств и объявили в международный розыск.

Впервые о задержании сторонников «М.К.У.» в России ФСБ заявила в марте 2021 года. Тогда 13 неонацистов взяли в Геленджике, еще одного — в Ярославле. У них изъяли нацистские материалы, оружие и инструкции для изготовления взрывных устройств.

К терактам члены группировки готовились на специальных тренировках, отрабатывая практические навыки на бездомных и представителях молодежных субкультур. Радикалы сожгли копию Знамени Победы, чтобы доказать преданность нацистской идеологии.

Спецоперации проводили и в других городах — от центра и юга РФ до Дальнего Востока. В апреле задержали еще 16 радикалов. У них обнаружили холодное оружие, электронные носители информации и средства связи с инструкциями по изготовлению средств террора и данными по совершенным и планируемым преступлениям. Всю информацию сторонники «М.К.У.» направляли Краснову. Их действия он координировал из Украины.

Откуда дует ветер?

Егор Краснов, подтвердили задержанные в ходе последней спецоперации ФСБ, является действующим руководителем «М.К.У.». Молодому человеку, уточнила Lenta.ru, всего 21 год. В отношении него расследуют дело по нескольким статьям УК РФ, в том числе об убийстве.

Следствие полагает, напомнил kp.ru, что Краснов имеет отношение к организации более десятка убийств на территории нескольких областей РФ. Сам он отбывает наказание в украинской тюрьме, откуда и ведет свою подрывную деятельность. Покрывают молодого человека спецслужбы страны.

Экс-генерал ФСБ, член совета по внешней и оборонной политике Александр Михайлов заметил в беседе с «Московским комсомольцем», что интерес к неонацизму растет, а стимулирует его Запад.

«Никто не может с уверенностью сказать 106 человек — это много или мало. <…> Неизвестно, сколько всего приверженцев этой организации находится на территории России», — подчеркнул он.

Военный историк, эксперт Российского военно-исторического общества Никита Буранов в эфире Общественной службы новостей заявил о существовании центров психологических операций против России.

«Тут надо понимать, что это психологическая война, а не желание каких-то ста человек возродить четвертый рейх. Здесь надо адекватно рассчитывать угрозы», — пояснил специалист.

Руководитель Российского Союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич добавил в интервью ФАН, что все нити от украинских группировок ведут на запад. Большое количество инструкторов, обратил он внимание, находятся в различных силовых ведомствах Украины.

«Сегодня все эти действия курируются со стороны западных спецслужб, в первую очередь — американских», — заявил он.