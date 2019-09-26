Мясо из пробирки появилось в России: обед на столе, а бычок бегает

О «мясе из пробирки» в последнее время говорят много, тем более что недавно сотрудники Очаковского комбината пищевых ингредиентов впервые создали продукт в России. Технология пока дорогая и сложная.

Людей все больше, ресурсов все меньше. Исследователи постоянно работают над тем, чтобы найти оптимальные пути использовать имеющееся сырье по-максимуму, однако оно не вечно. В российской мясной промышленности совсем недавно произошла мощная революция — теперь не нужно убивать животных, чтобы получать мясо. Ученые смогли создать искусственное мясо, а если быть точным — культивируемое. В народе его называют «мясо из пробирки». Почему? Оно буквально из пробирки: один раз берется крошечный кусочек клетки животного, после чего появляется возможность «выращивать» привычное мясо с теми же свойствами, что и покупное.

И хоть наука уже давно занимается данной темой, в обиход «мясо из пробирки» еще не вошло — слишком дорого и, как сначала казалось, сложно его создавать. Однако ведущий научный сотрудник лаборатории тканевой инженерии Дина Степанова уверена, что еще немного и культивация мяса станет нормой.

Сложности настигли исследователей лишь на ранних этапах — в подборе состава среды для клеток. Первые клетки упорно не желали расти — они умирали. Ученые долго не могли определить факторы роста, которых, между прочим, несколько десятков.

Источник фото: телеканал «360»

Очаковский комбинат пищевых ингредиентов провел лишь начальный этап производства — выделил кусочки ткани и ждал, пока они расселятся на «кватеральную посуду». Осталось наладить процесс и откалибровать каждый этап производства, ведь первый уверенный рост клеток произошел в мае–июне 2019 года, который продолжался полтора месяца. Именно после этого появился первый «съедобный» образец.

Одно из основных преимуществ «мяса из пробирки» — гуманность. Ученые подходили к созданию культивируемого мяса с точки зрения этики — зачем животным страдать, если мясо можно получать не только от них? Второй важный фактор — стерильность. В организме животного много вредных бактерий и паразитов, которые не всегда исчезают после той же жарки. А культивируемое мясо — результате стерильного производства, благодаря которому риск заражения чем-либо минимален. Хорошие новости для людей, кто забывает про еду в холодильнике — «мясо из пробирки» портится намного медленнее, чем обычное.

Культивируемое мясо можно небезосновательно назвать «эталонным», так как у тканей идеальная генетика.

Источник фото: телеканал «360»

Увы, облизываться в ожидании «эталонного» мяса из пробирки пока не стоит. По словам сооснователя стартапа «ЛабТех» Юрия Афанасьева, это «неполноценный» фарш. На данном этапе производства его нельзя приравнять к сочному куску говядины, который можно купить на рынке.