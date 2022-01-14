Анастасия Вознесенская не прожила и года после смерти мужа. Вот ее история любви с Мягковым

Умерла вдова Андрея Мягкова Анастасия Вознесенская. Звезда «Майора Вихря», как и ее муж, осталась в памяти россиян не только яркой актрисой, но и символом трогательных отношений мужчины и женщины.

Анастасия Вознесенская, вдова Андрея Мягкова, умерла 14 января, менее года спустя после смерти мужа. Актриса почувствовала себя плохо в конце декабря: у нее подтвердили коронавирус. Ослабленный инсультом и хроническими заболеваниями организм не смог справиться с болезнью. Вознесенской было 78 лет.

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Актриса запомнилась зрителям небольшими, но очень яркими ролями. Однако больше всего россияне оценили трогательные отношения с Андреем Мягковым. Супруги почти 60 лет прожили вместе, не впуская в свой круг посторонних. Они не принимали участие в светских мероприятиях и никогда не становились героями скандалов.

Любовь с первого взгляда

Супруги познакомились еще студентами во время учебы в Школе-студии МХАТ. Мягков был на пять лет старше. Отец артиста, профессор Ленинградского политехнического института, настоял, чтобы сын получил «нормальную профессию», а уже потом шел «хоть в артисты, хоть в спортсмены», рассказывал Андрей Мягков в интервью Дмитрию Гордону. Об этом пишет издание «Бульвар Гордона».

После окончания Ленинградского химико-технологического института Мягков работал по распределению в Институте пластических масс, где единственной отдушиной, по его словам, была театральная самодеятельность. Однажды кто-то из педагогов-мхатовцев увидел спектакль «Лесная песня» и отметил талантливого юношу, узнал его адрес и пригласил его в столичный вуз.

Мягков, по его словам, поступил легко. В первый же день учебы он вошел в аудиторию и сразу увидел Анастасию Воскресенскую. В интервью Первому каналу он признавался, что не было ни дружбы, ни ухаживаний — он просто понял, что она единственная женщина в его жизни. А 17-летнюю Асю — так все называли Воскресенскую — сразу покорил голос Андрея Мягкова.

Источник фото: youtube.com

Всесоюзная слава

В 1963 году Мягков и Вознесенская расписались. Почти никто из однокурсников, по воспоминаниям актера, даже не догадывался об их браке. После вуза Олег Ефремов пригласил Вознесенскую в «Современник». Актриса поставила условие: пойдет только в том случае, если в труппу примут и ее мужа — режиссер согласился. А уже через два года имя Анастасии Воскресенской узнала вся страна.

Источник фото: youtube.com

Слава пришла к ней благодаря фильму «Майор Вихрь». Вознесенская исполнила главную женскую роль радистки. В молодую актрису влюбилась вся страна.

Источник фото: youtube.com

Несмотря на звездный старт, следующая большая кинороль у Анастасии Воскресенской появилась лишь 12 лет спустя. В 1979 году в картине Эльдара Рязанова «Гараж» она сыграла вместе с мужем, который настоял, чтобы жене дали роль.

Фильм собрал целую плеяду знаменитых актеров: Валентин Гафт, Игорь Костолевский, Светлана Немоляева, Лия Ахеджакова, Вячеслав Невинный, Ольга Остроумова, Ия Саввина, Семен Фарада, Глеб Стриженов, Михаил Кокшенов, Леонид Марков. Однако больше всего зрителям запомнилась именно небольшая роль стервозной, знающей себе цену директрисы рынка в исполнении Анастасии Вознесенской.

Источник фото: youtube.com

Когда Олег Ефремов перешел в МХАТ, он пригласил супругов с собой, и те согласились. С ним они остались и после раскола театра в 1987 году, когда образовался МХТ имени Чехова. Там Мягков и Вознесенская проработали до 2013 года.

«Антикварные» отношения

Многие говорили, что супруги тонко чувствовали друг друга. На съемках фильма «Жестокий романс» Андрей Мягков чуть не погиб: лодка, на которой он плыл, попала под лопасти парохода. Актер чудом спасся, повредив лишь руку. Вознесенская тем же вечером позвонила мужу, сразу же спросив: «Что случилось?»

«Я говорю: „Да ничего не случилось, почему ты так думаешь?“ Она говорит: „А почему у тебя кровь на руке?“ Вот тут я даже испугался: с какой провидицей я живу столько лет! Так странно передается волнение», — рассказывал Мягков.

Несмотря на всесоюзную популярность мужа, Вознесенская никогда не сомневалась в его верности, как и он в ее. Алиса Фрейндлих даже назвала их отношения антикварными, рассказывая в эфире Первого канала, как внимателен и нежен был Мягков со своей женой.

Источник фото: телеканал «360»

Когда пару спрашивали, в чем секрет их крепкого брака, ответ был один: нужно просто любить человека и стараться приносить ему радость, чтобы не виделось возможности существовать без этого человека. Для них это не было пустыми словами. Однажды, как рассказывали супруги, Анастасия Вознесенская пожаловалась мужу, что перечитала все детективы, он сел и написал для нее несколько книг.

У актеров не было детей. Всем любопытствующим они поясняли, что долгое время жили только театром.

«Мы не строили свою жизнь вне театра и без театра. Ну, хотели, конечно, хотели. Но, видимо, не в той степени, когда люди имеют то, что они хотят. Нельзя сказать, чтобы это как-то нас травмировало. Я не знаю другой жизни, кроме театра, поэтому мне трудно сравнивать», — объясняла Анастасия Воскресенская.

Жизнь без супруга

Когда в начале прошлого года Андрей Мягков умер, Анастасия Вознесенская не пришла на церемонию прощания в МХТ имени Чехова. Актриса плохо себя чувствовала и не решалась покидать квартиру. Рядом с ней оставались родственники.

После этого Анастасия Вознесенская не давала интервью, редко бывала на людях. До последних дней за ней ухаживали племянники. О месте и времени прощания и похорон пока не объявили.