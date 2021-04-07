Участниц голой фотосессии в Дубае решили выслать из страны. Покинуть ОАЭ придется и россиянину, которого подозревают в организации съемок. Это очень мягкое наказание, уверены специалисты. Девушек могли посадить в тюрьму на приличный срок.

Решение о депортации участников фотосессии с обнаженными девушками приняла Генпрокуратура Дубая.

«Все задержанные обвиняются в хранении порнографических изображений с целью производства порнографических материалов. Все они были заключены в тюрьму до завершения расследования, и прокуратура издала приказ о депортации всех обвиняемых и подсудимых из государства за их действия и поведение, противоречащие закону страны», — заявили в медиаофисе правительства эмирата.

В Тwittеr медиаофиса отметили, что больше комментариев по этой теме не будет. Сроки высылки из страны моделей и организатора не сообщили.

Несмотря на заявление медиаофиса, подозреваемый в организации съемки Алексей Концов не будет депортирован. Он улетит из страны сам. Об этом «360» сообщил его брат Владимир.

«Нет, не депортируют. Я так понимаю, что он сам уедет. Обвинения просто сняты. Там пока непонятно, мы сейчас с этим разбираемся», — сказал Владимир.

Ранее задержанных украинок посетил консул. Он также побеседовал с представителями правоохранительных органов. Всего в результате голой фотосессии задержали 12 девушек. Россиянок среди участниц съемок не было.

«Мягкая мера»

Пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко заявил, что власти ОАЭ приняли решение в соответствии с местным законодательством.

«Правоохранители подтвердили, что причиной задержания украинок стало нарушение норм нравственности и распространение в соцсетях фото- и видеоматериалов непристойного характера. В соответствии с законодательством ОАЭ, наказанием за совершение такого правонарушения может быть штраф в размере около 1300 долларов США с последующей депортацией», — пояснил Николенко.

Подобного рода меры не редкость в ОАЭ. Об этом «360» рассказал профессор Высшей школы экономики, специалист по исламскому праву Леонид Сюкияйнен.

«Когда речь идет о поведении, которое явно нарушает какие-то принятые нормы общественной морали, в странах этого региона старались сразу же отправить [домой]. Помню, что в другой стране, расположенной недалеко от Эмиратов, приезжали девушки в вызывающей одежде, шокировавшей местное общество. Их тоже отправили обратно в ту страну, откуда они приехали. Понятная мера», — пояснил собеседник.

По его словам, так власти показали девушкам, организаторам съемки и собственным гражданам, что не потерпят подобных вещей и реагируют на них достаточно быстро.

Нет ни лишения свободы, ничего такого нет, а могло быть. <…> Им грозило лишение свободы, штраф. <...> Так что депортация — это не жесткая мера. Это вполне адекватная, может, даже мягкая мера Леонид Сюкияйнен специалист по исламскому праву.

Сюкияйнен отметил, что стоит признавать не только европейский культурный код, допускающий подобные вещи, но и код, иначе трактующий такое поведение.

«Что, удивились, что в мусульманской стране, пусть даже достаточно либеральной, когда такое происходит, это вызывает неприятие? Чему удивляться? Люди показали свою наивность. Они что, не понимают, куда приехали? Надо же думать», — подчеркнул собеседник.

По мнению Сюкияйнена, повлиять на ситуацию можно было с помощью дипломатии. Однако самим дипломатам наверняка известно, что произошло нарушение принятых стандартов общественной морали.

«Думаю, посольство здесь, может быть, даже и не стало бы вмешиваться. Просто захотели, наверное, удостовериться, соблюдены ли все меры, не нарушены ли права и так далее. Но специально обращаться по поводу девушек, которые приехали… Делать больше им нечего? <…> Дипломаты включаются тогда, когда есть нарушение прав», — заявил Сюкияйнен.

Рамадан помог?

В ОАЭ готовятся к Рамадану — самому значимому празднику для всего мусульманского мира. Во время него зачастую объявляют разного рода амнистии и смягчают наказания. Глава государства может объявить и о помиловании.

«Возможно, власти хотели побыстрее решить эту проблему с девушками и тем самым приняли решение отравить их из страны, чтобы закрыть этот вопрос и в преддверии Рамадана больше к нему не возвращаться», — допустил Сюкияйнен.

Однако среагировать власти должны были, иначе их попросту не понял бы народ.

Обнаженный строй

Украинок задержали в минувшую субботу. Произошло это после того, как в Сети появился откровенный ролик. В нем видно, как обнаженные девушки, встав строем, позировали фотографу на балконе одной из высоток курортного района Дубай Марина.

По данным некоторых британских СМИ, съемку мог заказать некий израильский порносайт. Правда, официальных подтверждений этой информации нет.