Митинг против карантина закончился массовой дракой. В Киеве пострадали 40 полицейских

Утром 15 декабря возле Верховной рады собрались украинские предприниматели, которые провели один из самых масштабных митингов последних лет, выступив против установленного правительством карантина и введения кассовых аппаратов.

Акцию организовало движение «SavеФОП» (ФОП — «фізична особа-підприємець» — предприниматель-физлицо — прим.ред.). Главным требованием «налогового майдана» стал лозунг: «Бизнес должен работать! Локдаун — зло!».

Предприниматели требовали, чтобы власти Украины меняли законодательство только после проведения с ними консультаций, настаивали на введении моратория на проверки и отмене ограничений деятельности малого и микробизнеса.

Протест предпринимателей закончился массовой потасовкой. Известно, что полицейские применили против митинговавших слезоточивый газ и не позволили им установить палатку. В ответ толпа забросала стражей правопорядка дымовыми шашками и началась драка. Один из силовиков потерял сознание после удара, большинство — получили ожоги глаз.

Протестующие спустились мимо офиса президента Украины и Верховной рады до площади Независимости. На площади Конституции была установлена сцена, где все желающие могли выступить в режиме свободного микрофона.

В основном они требовали прекратить «душить бизнес», отменить карантинные меры, а также принять законы по упрощению системы налогообложения, отчетности и учета.

Журналисты сообщают, что среди протестующих также есть пострадавшие — одной женщине выбили глаз, мужчине разбили голову.

Поводом для возмущения, в том числе, стали введенные на 8–24 января усиленные карантинные меры. Общенациональный карантин был продлен до 28 февраля. Запрещена работа любых рынков, развлекательных заведений, учреждений культуры, школ и вузов.

По последним данным, на Украине всего зафиксировано 909 082 случая заражения коронавирусом Covid-19. За последние сутки число зараженных выросло на 8 416 человек. Умерли 15 480 человек, за последние сутки — 233 летальных исхода. Насчитывается всего 522 868 излечившихся. В мировом рейтинге по числу зараженных Украина занимает 17 место.

При этом директор Института развития экономики Украины Александр Гончаров заявил, что введенные ограничения приведут к коллапсу платежеспособности бизнеса и населения. По его мнению, локдаун добьет торговлю и сферу услуг. Потерявшие работу украинцы не смогут оплачивать повышенные почти вдвое тарифы ЖКХ.