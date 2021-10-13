Россия впервые в своей истории запустит миссию к Венере. Чем интересна эта планета

В России запланировали первый в истории страны запуск миссии к Венере. Речь идет о межпланетной станции «Венера-Д», которая состоит из орбитального и посадочного аппаратов для комплексного изучения атмосферы планеты, ее поверхности, внутреннего строения и окружающей плазмы. Венера относится к планетам так называемой «земной группы», рассказал «360» летчик-космонавт, Герой России Андрей Борисенко. У планеты достаточно активная атмосфера, вулканология, и этим она интересна для изучения.

Миссия к Венере

Запуск миссии к Венере планируется на 11 ноября 2029 года. Такую дату представила заведующая лабораторией спектроскопии планетных атмосфер Института космических исследований РАН Людмила Засова, сообщило РИА «Новости».

При этом научный руководитель Института космических исследований РАН Лев Зеленый не исключил, что запуск миссии могут отложить на небольшой срок.

Чем интересна Венера?

В целом Венера интересна для изучения тем, что относится к планетам так называемой «земной группы», объяснил Борисенко. По его словам, у планеты достаточно активная атмосфера, и по текущим данным, активная вулканология.

Есть теория, есть версия о том, что она (Венера — прим. ред.) является зеркалом нашего прошлого, когда Земля находилась примерно на такой же стадии развития Андрей Борисенко Летчик-космонавт, Герой России

Собеседник «360» подчеркнул, что это только одна из версий, и он не может прокомментировать ее современное состояние.

В свое время СССР отправлял к Венере несколько своих космических аппаратов, также это делали США, Япония и некоторые европейские страны. Борисенко отметил, что, чтобы понять, какие новые данные хотят получить, нужно смотреть актуальный состав планируемых приборов.

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Времени с момента последних экспедиций на Венере прошло достаточно много, соответственно данные получались с помощью той аппаратуры, которая была тогда разработана и установлена, и пришло время, как минимум, обновить эти данные, чтобы понять корректны они или нет, совпадают с теми данными или не совпадают, объяснил летчик-космонавт.

Борисенко также уверен, что наверняка, в готовящейся миссии будет установлена аппаратура на спускаемом аппарате для получения новых данных, которые тогда не было возможности получить. Он подчеркнул, что это его догадка, и для точного заключения нужно смотреть конкретный проект.

Среди возможных трудностей, с которыми может столкнуться новая миссия к Венере собеседник «360» назвал высокую температуру, давление, а также большие движения в атмосфере Венеры, имея ввиду газовые массы.

Россия, как правопреемница СССР, имеет большой опыт исследования Венеры. В общей сложности Советский Союз осуществил 10 успешных посадок на эту планету. В современной российской истории это будет первая национальная миссия к Венере.