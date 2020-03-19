«Надеюсь, прилечу домой»

Регина Муртазина ожидает вечерний вылет из Черногории «Победой». Она рассказала «360», что ей уже прислали билеты. Вылет будет в 21:50 из Подгорицы. Про трансфер ничего не известно, но туристы надеются, что его предоставят по примеру вчерашнего рейса «Аэрофлота».

Рейса будет два. Мы летим последним, насколько знаю. Это последняя информация. Надеюсь, сегодня прилечу домой Регина Муртазина.

«Черногорцы предлагают жилье»

Турист из России Андрей прибыл в Будву 12 марта, на свой день рождения, и по сей день не может отсюда вылететь. Черногория закрыла воздушное пространство для всех стран, в том числе для России.

«Мне одному из немногих, наверное, повезло, потому что я остановился у родственников. Те люди, которые не могли вылететь, находились возле аэропорта. К сожалению, им не помогли с расселением, с едой, с водой и так далее, что странно в наше время», — отметил мужчина.

Он добавил, что в стране закрыли государственные учреждения на карантин на две недели. В магазинах очерчены ленты, строго два метра — такое расстояние должно быть между людьми.

Если это не соблюдают, продавцы намекают, что нельзя стоять рядышком. Все очень хотим домой. Многие черногорцы предлагают бесплатное жилье, им большое спасибо, страна очень дружелюбная Андрей.

Везет не всем

Туристу Вадиму повезло меньше. По его словам, никаких рейсов нет. Никто не может уехать.

«Мы приехали в аэропорт в назначенное время, автомобили наши на территорию не пустили, попросили выйти. Мы вышли, взяли свои чемоданы, зашли в аэропорт. Он был практически пустым, все стойки регистрации были пустыми, персонала не было. Мы обратились на стойку информации, но там объяснили, что ничего сказать не могут и нужно ждать информацию от какого-то другого», — заявил мужчина.

Он добавил, что провел в аэропорту некоторое время. Потом его попросили выйти. Все оставшееся время до поздней ночи турист провел на улице.

Возвращение домой

Однако паниковать россиянам, находящимся в Черногории, не стоит. После сложных переговоров, которые шли два дня, появилось понимание, что все туристы вернутся. Может, с задержкой, но вернутся. Об этом в разговоре с «360» заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин.

«Первый самолет уже прилетел сегодня ночью в Москву. Благодаря активной позиции Министерства иностранных дел России, достигнута договоренность. Сегодня „Победа“ и S7 выполняют рейсы уже вывозные. Рейсы полетят из Подгорицы. Поэтому пассажиры этих авиакомпаний, которые ранее не могли вылететь, должны обязательно уточнить статусы своих рейсов», — заявил собеседник «360».

Памятка самостоятельным туристам

Если говорить про организованных туристов, добавил Горин, во всех странах мира решением вопросов размещения и перебронирования билетов занимаются туроператоры. Сложнее всего сейчас решать вопросы самостоятельным отдыхающим.

Им (самостоятельным туристам — прим. «360») рекомендуем незамедлительно связаться с ближайшими представителями посольств и генеральных консульств. Очень важно сообщить о себе, о ситуации, рассказать, где находятся, есть ли билеты Дмитрий Горин.

Горин добавил, что все каналы связи, опубликованные на сайте Министерства иностранных дел, работают. Во многих странах мира прекращено авиасообщение, и российские компании туда не летают, а туристы прилетали либо через иностранные компании, либо через третьи страны. В таких случаях сейчас решается вопрос по специальным дополнительным рейсам.

Почему возникли проблемы?

15 марта Черногория запретила въезд всем иностранным гражданам, кроме имеющих вид на жительство. Власти приостановили авиасообщение с другими государствами. Тогда в стране еще не были зарегистрированы случаи заражения коронавирусом. Первые заболевшие появились спустя два дня.

«Аэрофлот» обратился в МИД и Росавиацию, так как Подгорица не разрешила выполнить чартерные рейсы из Тивата в Москву. По словам официального представителя «Аэрофлота» Михаила Демина, «более сотни человек остались буквально на улице». О схожей проблеме сообщила и «Победа», которая не могла вывезти из Тивата около тысячи граждан РФ. Не получила разрешение и авиакомпания S7.

В итоге первых пассажиров удалось вернуть из Черногории «Аэрофлоту». Авиакомпания доставила 18 марта более 100 человек. Ночью стало известно о разрешении на один рейс S7 и два рейса «Победы». В последней объяснили, что для вывоза всех клиентов не хватает двух рейсов. Представитель «дочки» «Аэрофлота» отметил, что все еще нет разрешения на вывоз около 600 пассажиров.