Тест на коронавирусную инфекцию дал положительный результат еще у четырех тигров и трех львов в зоопарке Бронкса в Нью-Йорке. За три недели до этого стало известно, что была инфицирована тигрица и у шести других были симптомы заболевания. Они кашляли и отказывались есть.

Как сообщил журнал National Geographic, болезнь малайской тигрицы по имени Надя считается первым зафиксированным случаем передачи коронавирусной инфекции от человека к животному. Как сообщил ветеринар зоопарка Пол Калле, она заразилась от смотрителя, личность которого так и не удалось установить.

Издание также сообщило, что в Нью-Йорке положительный результат дали тесты двух домашних кошек. В Гонконге заразились немецкая овчарка и померанский шпиц, а в Бельгии еще одна домашняя кошка. Поэтому американский Центр по контролю и профилактике заболеваний 23 апреля выпустил обновленные рекомендации для хозяев домашних животных с советом не выпускать их на улицу пока карантин не закончится.

Ранее ученые не могли прийти к единому мнению, восприимчивы ли домашние кошки к человеческому SARS-CoV-2, хотя известно, что свой собственный коронавирус у них есть. Новая работа китайских исследователей подтверждает, что они подвержены COVID-19 и могут заражать себе подобных. Теперь ученые хотят знать, могут ли они переносить вирус на другие виды и своих хозяев?

По данным журнала, они уже пришли к выводу, что люди могут заражать некоторых животных, но нет никаких доказательств того, что работает и обратный механизм.

Пол Калле признал, что пока у ветеринаров больше вопросов, чем ответов. Снежные барсы, леопарды и пумы, все крупные кошки зоопарка, никаких симптомов заболевания не показали. Означает ли это, что тигры и львы более восприимчивы к коронавирусу?

Пока в зоопарках принимали экстренные меры предосторожности только в отношении приматов, которые могут болеть респираторными заболеваниями людей.

Президент Американской ассоциации зоопарков и аквариумов (AZA) Дэн Эш счел распространенную зоопарком Бронкса информацию очень важной, ведь она может предотвратить другие случаи заражения животных. Он сообщил, что теперь тестирование смотрителей, маски и защитные очки, станут приоритетным направлением в усилении мер безопасности в аккредитованных заведениях. Но за передвижные зоопарки, которых довольно много в США, он ручаться не может. В них обычно нет ветеринаров и вряд ли кто-то будет тестировать крупных кошек на COVID-19.

Научный руководитель и директор программы всемирной организации по сохранению крупных кошек Panthera Джон Гудрич после появления информации о возможности заражения тигров и львов от человека высказал большую озабоченность. Эти животные и так сталкиваются со множеством угроз для выживания в дикой природе. На планете осталось всего 500-600 малайских тигров.

«Если COVID-19 перейдет на популяции диких больших кошек и вызовет массовую смертность, вирус может стать серьезной проблемой для будущего этих видов», — признал Джон Гудрич.