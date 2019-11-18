«Мисс Вселенную» выберут без нас. Но «Мисс мира» уже трепещет

В этом году Россия не будет принимать участие в международном конкурсе «Мисс Вселенная». «Мисс Россия» Алина Санько не успеет получить визу США и подготовиться к выступлению, так как дата его проведения стал известна слишком поздно.

Россия отказалась от участия в «Мисс Вселенная» Подробнее

Участие в конкурсах «Мисс Мира» и «Мисс Вселенная» является одним из приятных бонусов, прилагающихся, помимо денежного приза, к званию «Мисс Россия». В этом году его получила уроженка Азова Алина Санько.

Как сообщила на пресс-конференции директор конкурса «Мисс Россия» Анастасия Беляк, организаторы «Мисс Вселенная» очень поздно сообщили о дате и месте проведения финала. Поэтому этот конкурс по срокам совпал с «Мисс мира» — они состоятся 14 и 8 декабря соответственно. Об этом Анастасия Беляк и Алина Санько узнали всего месяц назад.

«Мы надеемся, что такой масштабный проект будет сообщать о деталях проведения конкурса заблаговременно», — прокомментировала ситуацию Беляк.

Кто она — главная красавица России?

Самой красивой девушке России Алине Санько 20 лет. Она родилась в Азове, Ростовской области. Девушка уже три года живет в Москве и учится на архитектурном факультете Московского университета по землеустройству по специальности архитектурная среда. Алина также работает моделью, снимаясь в рекламе.

Давно знающие ее люди утверждают, что ее красота естественна — ни пластики, ни уколов красоты она никогда не делала.

«Мисс мира» не за горами

Однако обидное недоразумение не поставит крест на планах целеустремленной россиянки. Анастасия Беляк сообщила «360», что Алина Санько обязательно примет участие в конкурсе «Мисс мира». Уже 20 ноября она вылетит в Лондон. Финал конкурса состоится 14 декабря.

«Алина несколько месяцев готовилась, разрабатывала и осуществляла очень масштабный и важный благотворительный проект по помощи детям с аутоиммунными заболеваниями. Вместе с именитым дизайнером Игорем Чапуриным готовила вечернее платье для финального выхода, потрясающий танец для творческого номера, она будет танцевать вальс. И множество других проектов, которые она представит в ближайшее время на конкурсе „Мисс мира“», — заявила директор конкурса «Мисс Россия».

Анастасия Беляк выразила уверенность, что Алина достойно представит Россию на международном конкурсе. Хотя не смогла не признать, что неприятный осадок после отказа от участия в конкурсе «Мисс Вселенная» остался.

«К сожалению, из-за сложной и долгой процедуры получения американской визы мы не успеваем ее получить и хорошо подготовиться. Последние несколько недель наша команда предпринимала все усилия для участия в этом масштабном проекте, но мы были вынуждены отказаться. Мы понимаем, что со сменой собственности (которая произошла недавно с конкурсом „Мисс Вселенная“) всегда происходят какие-то изменения и нестыковки, надеюсь они с ними успешно справятся», — выразила надежду Анастасия Беляк.