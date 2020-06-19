Мишка-бандит замучил сочинских садоводов. Он ворует животных и мешает жить

Жители садового товарищества «Урожай» обратились с коллективной жалобой в Сочинский национальный парк. Они рассказали о медведе, который несколько раз напал на их участки. Зверь утащил козу, разорил четыре улья, а также напал на кур и кроликов. Сотрудник парка рассказал «360», что это — не первый случай выхода хищника к людям.

Об этом «360» рассказал старший охотовед ФГБУ «Сочинский национальный парк» Реваз Пруидзе. Он подтвердил, что жители садового товарищества действительно написали коллективную жалобу — к ней присоединились около 20 человек.

«У нас выход медведя к людям — ежегодное нормальное явление. Просто сейчас большинство людей, которые живут близко к лесу — это, как правило, иногородние люди, которые приехали с севера, купив себе жилье. Для них это непривычная ситуация» — пояснил собеседник.

Он рассказал, что в парке сейчас проживает огромное количество медведей. За последние годы популяция этого хищника сильно выросла, потому что охота на них запрещена. Из-за этого увеличилось и число выходов медведей к людям.

«В этот период кормовая база очень трудная, поэтому медведь идет на разные свалки, разоряет курятники и крольчатники, козу недавно утащил. Как только созреют плодовые деревья в огородах, которые находятся рядом с лесом — он будет там. А когда уже созреют каштан, дуб, он уйдет уже на свои основные жировочные корма, а потом в спячку» — отметил Реваз Пруидзе.

Назойливого хищника отпугнули. Надолго ли?

В этот раз хищник успел несколько раз напасть на участки жителей садового товарищества. Он принес им немалый ущерб: разорил четыре улья, раскопал овощи в огородах, разрушил курятники и клетки с кроликами, напав на их обитателей, и даже утащил козу. После обращения пострадавших в Сочинский национальный парк, инспекторы сразу приняли меры.

Наши госинспектора провели мероприятия по отпугиванию: дождались, когда он выйдет, выстрелами и криками попугали его. Надеемся, что медведь больше не придет. Мы мониторим ситуацию, уже прошло три-четыре дня — его нет Реваз Пруидзе.

«Либо он уйдет к себе, найдет новое кормовое место и больше не будет появляться, либо опять вернется — тогда будет проводить повторные отпугивающие мероприятия», — добавил собеседник.

Кавказские бурые медведи не проявляют особой агрессии к людям, однако продолжают представлять для них опасность. Случалось, что хищники даже нападали на жителей.

«У нас был один единственный случай нападения четыре года назад. С того момента мы ведем круглогодичный мониторинг вот этих выходов медведей, у нас уже своя методика отработана их отпугивания», — подчеркнул Реваз Пруидзе.

Чтобы лишний раз не привлекать хищника на свой участок, жителям нужно соблюдать несколько простых правил. Сочинский национальный парк рекомендует жителям не допускать появления несанкционированных свалок с бытовыми отходами, которые могут привлечь внимание медведя. Кроме того, не стоит бесхозно пасти скот на территориях, которые находятся возле границы парка.