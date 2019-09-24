Грета Тунберг ничего не изменит. Миру плевать на экологию и маленьких активисток

Грета Тунберг, шведская школьница и эко-активистка, которую сегодня называют самым влиятельным подростком мира, выступила на Генассамблее ООН, посвященной проблемам климата. Девочка зачитала душещипательную речь, в которой укоряла политиков за исключительную алчность. И все бы хорошо, но она зря тратит свое время и священную злость — миру большой политики плевать на влиятельных подростков.

После выступления Греты Тунберг на Генеральной ассамблее ООН только и разговоров о том, что у девочки есть несколько психических отклонений — синдром Аспергера (аутистическая психопатия), ОКР и мутизм, при котором человеку может быть трудно разговаривать.

И что бы ни говорила несчастная маленькая Грета, сколько бы ни пропускала школу, все, что она получит от подавляющего большинства — насмешки или снисходительную жалость: бедная больная девочка.

И поведение главного политика последних нескольких лет, Дональда Трампа, подтверждает безнадежность этого эко-протеста. Сколько бы весь мир ни подписывал бумажки о том, что к 2050-му году мы сведем к нулю вредные выбросы в атмосферу, сколько бы подростки ни кричали, что они никогда не простят политиков за их меркантильность, пока Америка не решит спасать Землю, все бесполезно. Потому что на долю американских предприятий приходится огромное количество вредных выбросов в атмосферу.

«Она выглядит как очень счастливая маленькая девочка, которая ждет прекрасного светлого будущего. Приятно это видеть!» — написал Трамп в Twitter.

В истории был всего один случай, когда мирный протест изменил все, когда большие политики оказались вынуждены прислушаться. Это был Махатма Ганди. Он объявил бессрочную голодовку ради того, чтобы изменить избирательный закон в стране, где кастовое разделение общества насчитывало несколько тысячелетий.

Репутация Ганди была настолько велика, что тысячи тысяч людей по всей стране согласились переступить через многовековую традицию — люди стали «брататься» с неприкасаемыми. После этого власти вынуждены были пойти на уступки — здоровье и жизнь Махатмы Ганди, державшего голодовку, были слишком дороги не только Индии, но и всему цивилизованному миру. Это был 1932 год.

Грета Тунберг, очевидно, не Махатма Ганди. Ей всего 16 лет, она стала известной в одночасье, но это ненадолго. Пройдет десять лет — и никто не вспомнит про школьницу, которая решила отказаться от походов в школу ради экологии. Слишком маленькая жертва.

Хотя вряд ли Грета сможет что-то изменить даже если устроит голодовку и умрет за планету. Мы все любим говорить про прогрессивный Запад, когда видим, что голодовки политиков или политзаключенных ни к чему не приводят. Их требования никто не исполнит, потому что человеческая жизнь здесь ничего не стоит. То ли дело там, за границей!..

Но нет, там, за границей, то же самое. Если ты не Махатма Ганди, ты ничего не изменишь. В Ирландии в 1981 году надо было погибнуть от голода десяти политзаключенным, чтобы просто получить право не носить тюремную форму.

В 1932 году жертвы были не нужны — человеку не дали умереть. В 1981 понадобилось 10 смертей, чтобы правительство одной страны пошло на компромисс. Сколько смертей понадобится в 2019-м, чтобы весь мир понял, что он рубит сук, на котором сидит?

Одной школьницы будет явно не достаточно. А ведь она не угрожает миру своей смертью — она взывает к совести. Но Грета забыла — или просто еще не поняла — в капиталистическом мире большой политики нет совести. Есть только деньги.

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