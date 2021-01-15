Мировые лидеры вышли в Telegram. Чем они там делятся?

Мессенджер Telegram набирает в мире все большую популярность. Он вышел на второе место по числу скачиваний, и один из его создателей Павел Дуров констатировал начало «крупнейшей цифровой миграции в истории человечества».

По его словам, платформа стала для лидеров мнений единственным прямым и надежным способом связаться со своей аудиторией.

«Для нас большая честь, что политические лидеры, а также многочисленные общественные организации полагаются на Telegram в борьбе с дезинформацией и распространении информации о важных проблемах в своих обществах», — заявил Дуров.

Он опубликовал список проверенных каналов лидеров нескольких стран, при этом Telegram отметил приписанный президенту США Дональду Трампу как мошеннический.

Кто уже в Telegram

Мы решили проверить, насколько активно главы государств и высшие чиновники пользуются возможностью вести диалог со своими гражданами.

В Telegram есть канал президента Бразилии Жаира Болсонару. У него 285 122 подписчика. Публикуются в основном пресс-релизы администрации, видеоролики из серии «сиди дома» и новости, посвященные борьбе с коронавирусом.

Президент Турции Реджеп Эрдоган набрал 292 733 подписчиков. Он тоже пока не оставил на канале следов своего личного пребывания. Ресурс информирует о встречах в правительстве и заявлениях, касающиеся внутриполитической повестки. Последний пост посвящен программе вакцинации. Вернее, тому, что Эрдоган сделал прививку, чтобы дать хороший пример согражданам.

Президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора читают 114 700 человек. На его канале явно хозяйничает пресс-служба. Последний пост посвящен архипелагу Ислас Канариас. До 2019 года там была исправительная колония. Президент ее упразднил и решил побывать с визитом, чтобы определить дальнейшие вехи развития островов, учитывая культуру и природоохранный туризм.

Президент Франции Эммануэль Макрон заинтересовал 12 431 подписчиков. Канал тоже похож на площадку пресс-службы. В нем в основном сообщается о мерах, которые предпринимаются в рамках борьбы с пандемией.

Премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун, которого читают 18 640 человек, в последнем посте сообщил о том, что получил первую дозу вакцины от коронавируса. Он хотел показать сингапурцам, что вакцина безопасна и эффективна. Пока напрямую к согражданам он обратился единожды — поздравил с Новым годом.

Канал президента Узбекистана Шавкатв Мирзиеева, у которого 199 103 читателей, он сам определенно не ведет.

Впрочем, как и президент Тайваня Цай Инвэнь (51 317 подписчиков).

Филиалом пресс-службы стал и канал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху (30 841 подписчиков).

Исключение составляет только президент Украины Владимир Зеленский. По сравнению с некоторыми коллегами, у него не так много подписчиков — всего 52 037 человек. Но он определенно оценил все прелести общения с аудиторией, и его посты всегда выглядят так, будто он писал их сам. Во всяком случае, Зеленский обращается к украинцам от себя лично.

Последнее сообщение выдержано в трагичном тоне и посвящено годовщине авиакатастрофы в Иране, когда по случайности был сбит самолет с украинскими пассажирами на борту. Зеленский назвал случившееся «рубцом на сердце нации».