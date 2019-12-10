Война с журналистами и российскими звездами: что надо знать о сайте «Миротворец»

Украинский сайт «Миротворец» объявил о закрытии. Последние годы он регулярно появлялся в российских СМИ. В первую очередь это происходило благодаря отечественным звездам, которые попадали в базу данных «Миротворца» из-за посещения Крыма. Однако сам ресурс известен не только этим. «360» рассказывает, откуда появился скандальный проект и в чем его обвиняют.

Откуда взялся «Миротворец»

Проект «Миротворец» позиционирует себя как Центр исследования признаков преступлений против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка. Сайт «Миротворца» появился в декабре 2014 года. Основатель «Миротворца» — депутат Верховной Рады Антон Геращенко, ранее занимавший пост внештатного советника министра внутренних дел Украины.

Антон Геращенко, фото: Facebook.com

Сайт Центра представляет собой базу данных, в которой указана личная информация людей, которые воевали на стороне ополченцев Донбасса, посещали российский Крым или поддерживали власти ДНР и ЛНР. Среди информации можно найти ссылки на странички людей в соцсетях, адреса проживания, номера телефонов и так далее.

Чем известен «Миротворец»

Дамир Юсупов, спасший пассажиров А321, попал в базу «Миротворца» Подробнее

«Миротворец» регулярно появляется в российских СМИ благодаря отечественным звездам. В базу данных «Миротворца» уже попали Юрий Лоза, Сергей Шнуров, Григорий Лепс, Диана Гурцкая, Валерий Леонтьев, Сергей Шнуров, путешественник Федор Конюхов и многие другие. Основная причина — посещение Крыма.

Сайт не раз оказывался в центре скандалов. К примеру, некоторые СМИ утверждали, что накануне убийств бывшего депутата от Партии регионов Олега Калашникова и журналиста Олеся Бузины в апреле 2015 года их личная информация появилась на «Миротворце». В администрации самого сайта позже заявили, что информация о Бузине была опубликована уже после его смерти.

Осенью 2015 года Антон Геращенко призвал пользователей сайта размещать «все известные данные» о российских военных, участвующих в операции в Сирии. Вскоре Следственный комитет России возбудил в отношении депутата уголовное дело по статье о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности и публичном оправдании терроризма.

Фото: РИА «Новости»/Дэн Леви

Война с журналистикой

Самый крупный скандал с участием «Миротворца» произошел в мае 2016 года. Тогда на сайте были опубликованы данные нескольких тысяч журналистов, которые аккредитовались для работы в ДНР и ЛНР. На сайте проекта сообщалось, что они «сотрудничали с террористами». В список попали репортеры крупных мировых СМИ: CNN, BBC, The Washington Post, Al Jazeera, ТАСС, Bloomberg, RT и других изданий.

Скабеева посоветовала Украине внести всех россиян в «Миротворец» Подробнее

Действия «Миротворца» вызвали резонанс в мировом сообществе. К примеру, посол Европы Ян Томбинский попросил власти страны скрыть список, а Комитет защиты журналистов (CPJ) осудил его публикацию. Один из журналистов, оказавшийся в перечне, опубликовал в газете The New York Times колонку под названием «Украина объявила войну журналистике». Некоторые репортеры также потребовали расследовать публикацию их персональной информации.

Под давлением общественности сайт объявил о своем закрытии, однако все равно продолжил работу.

В России «Миротворец» заблокирован: в августе 2016 года стало известно, что Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга запретил доступ к нему. Суд признал информацию на сайте обрабатываемой с нарушением законодательства о персональных данных.

Закат «Миротворца»

В 2019 году в базу данных «Миротворца» попадали российские телеведущие и граждане Украины. Среди первых Владимир Познер за поездку на конкурс в Ялту и Андрей Малахов за телемост с украинцами. Еще один журналист, в 2018 году попавший в черный список сайта, — Ксения Собчак. Она каким-то образом оказалась в Киеве в январе 2019-го года. У себя на странице в Instagram ведущая публиковала видео с улиц столицы Украины.

Примечательно, что среди попавших в базу жена нынешнего украинского президента Владимира Зеленского. Елену Зеленскую внесли за то, что она стала «информатором незаконных вооруженных формирований», то есть ополченцев Донбасса. Причиной стал репост на ее странице в Facebook сообщения издания Life со следующим содержанием: «Присылайте видео: передвижение украинских войск. Длительность не менее 1 минуты — 15 тыс. рублей».

Верховная рада отказалась блокировать «Миротворец» Подробнее

Другими украинцами, не угодившими «Миротворцу», стали один из самых богатых в стране бизнесменов, Игорь Коломойский, и мэр Одессы Геннадий Труханов.

В октябре 2019 года Минюст Украины призывал сайт не публиковать сведения о представителях России в ЕСПЧ и участниках судебных слушаний по делам Украины против РФ. А летом того же года правительство Германии призывало удалить скандальный сайт. Также на этом настаивали в ООН, однако Рада заявила, что заблокировать сайт не в ее компетенции.

Во вторник, 10 декабря, «Миротворец» объявил у себя в Twitter, что прекратит свою работу в 18:00 по Москве. Закрытие владельцы сайта объяснили объективными обстоятельствами. При этом отдельные категории пользователей смогут по-прежнему получать сведения с ресурса через закрытый доступ. Последние обновления на «Миротворце» датированы 10 декабря.