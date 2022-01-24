Мирная акция протеста против QR-кодов в Брюсселе превратилась в беспорядки и стычки с полицией. Как это было

Акция противников новых ограничений из-за пандемии коронавируса в Брюсселе переросла в столкновения с полицией. Погромщики атаковали офис Европейской службы внешних связей. Как сообщило издание Politico со ссылкой на представителя полиции, на улицы вышли около 50 тысяч человек. Около 70 протестующих задержано. Трое полицейских и 12 демонстрантов госпитализированы. «360» собрал все, что известно об прошедшей акции в Брюсселе.

Из мирной акции в погромы

Жители Брюсселя вышли на мирные акции протеста против антиковидных ограничений. Изначально участники мероприятия собрались в парке Пятидесятилетия.

Но через некоторое время мирная акция переросла в столкновения с сотрудниками правопорядка. Когда на место прибыли отряды полиции, в них начали кидать камни и горящие мусорные баки. В социальных сетях появились кадры с места.

На кадрах видно, что сотрудник полиции пытался скрыться в метро от бунтующей толпы. Когда правоохранитель спускался вниз, в него бросили бак с горящим внутри мусором.

Полиция применила слезоточивый газ и водометы, чтобы расчистить парк.

«Полиция использовала водомет и слезоточивый газ против протестующих после того, как те начали кидать в полицию предметы», — сказано в сообщении издания Le Soir, которое привело РИА «Новости».

Погром в дипломатическом ведомстве ЕС

Радикалы в масках и капюшонах проникли в здание дипломатического ведомства и устроили погром.

Последствия показал на своей странице в Twitter Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

«Решительно осуждаю бессмысленные разрушения и насилие на сегодняшней манифестации в Брюсселе», — написал он.

Пострадавшие и задержанные

Полиция сообщила, что в результате беспорядков ранения получили три офицера и 12 погромщиков. Все они попали в больницу, но опасных для жизни травм никто не получил.

«Трое полицейских и 12 демонстрантов госпитализированы», — привела фрагмент пресс-релиза правоохранителей бельгийская телерадиокомпания RTBF.

Сотрудники силовых структур задержали около 70 протестующих: примерно 60 человек арестовали в административном порядке и 10 — в судебном порядке «за хранение или метание снарядов, в частности легковоспламеняющихся материалов, мятеж и порчу государственного имущества».

«В отношении мятежников, умышленно стремившиеся к столкновению с полицией, будет проведено расследование, для чего будет создана судебная оперативная группа», — сказано в заявлении правоохранителей.

В пресс-службе городской полиции заявили, что разгонять акции протеста начали около 16:30. Собравшихся предупредили, что им всем грозит задержание. К 20:00 по местному времени радикалов с улиц разогнали.

За последние два месяца это пятая подобная демонстрация в Брюсселе. Это также пятый раз, когда вспыхнули беспорядки. Согласно отчету правоохранителей, демонстрация собрала около 50 тысяч человек. При этом организаторы заявляют о 500 000 участников.