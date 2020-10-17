Мир борется с новой волной COVID-19. Страны объявляют режим ЧП и вводят комендантский час

По всему миру растет количество заболевших COVID-19. По данным Университета Джонса Хопкинса, всего коронавирусом заразились более 39 миллионов человек, умерли больше миллиона. Канцлер Ангела Меркель бьет тревогу и отмечает, что второго локдауна Германия не выдержит. Главный научный сотрудник ВОЗ прогнозирует рост смертности, а главы государств вводят дополнительные меры безопасности.

Германия не выдержит второй волны

Германия находится в очень серьезной фазе пандемии, число зараженных растет, а экономика попросту не выдержит еще одного закрытия бизнеса в стране, отметила Меркель. По словам канцлера, новый бюджет страны предусматривает только в 2020 году задолженность 250 миллиардов евро.

«Мы находимся перед серьезным вызовом, наша задача — быть способными отслеживать контакты. Мы уже в экспоненциальной фазе, это видно по ежедневным данным», — заявила Меркель на пресс-конференции 14 октября.

Канцлер добавила, что соблюдение мер предосторожности в ближайшие недели определит дальнейшее течение пандемии.

Комендантский час во Франции

Глава Франции объявил о введении с субботы ночного комендантского часа в регионе Иль-де-Франс, где находится Париж. Эту же меру введут еще в восьми городах. Причина все та же: ускорение темпов распространения COVID-19. Об этом сообщает BFM TV.

По словам Эммануэля Макрона, ограничения будут действовать с 21:00 до 06:00 как минимум четыре недели. Также нельзя будет посещать рестораны и встречаться с друзьями в ночное время. Для нарушения нововведения нужны будут весомые причины, иначе придется заплатить 135 евро штрафа. Более того, президент Франции рекомендовал не встречаться группами более шести человек даже в кругу семьи. Исключение — большие семьи, которые не могут избегать контакта.

«Мы должны соблюдать эти меры сегодня, чтобы избежать введения более жестких мер в будущем. <...> Вы все еще можете путешествовать по Франции. Вы все еще можете поехать в дом отдыха или встретиться с членами вашей семьи, но даже внутри семьи вы должны носить маску, если вы не делали тест. Это не чрезмерное ограничение», — подчеркнул Макрон.

Рост уровня смертности

Через несколько недель в мире могут зафиксировать резкий рост уровня смертности из-за происходящего сейчас увеличения суточного прироста случаев заболевания COVID-19. Такое мнение высказала главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумья Сваминатан в ходе интервью, которое транслировалось в Twitter.

«Если мы видим огромный рост числа случаев, как это происходит сейчас, то, к сожалению, за этим может последовать увеличение количества смертей через пару недель», — заключила эксперт.

Антирекорд заболеваемости в Италии

В Италии за сутки зафиксировали 7332 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Это новый антирекорд станы, сообщает TGCal 24. До этого суточный максимум заболеваемости отметили 21 марта. Тогда выявили 6557 случаев.

Ранее в стране ввели новые ограничительные меры, сократили часы работы баров и ресторанов. Теперь заведения должны закрываться в полночь. Также власти приостановили все состязания непрофессиональных спортсменов командных и контактных видов спорта. Соответствующий документ подписали премьер-министр страны Джузеппе Конте и министр здравоохранения Роберто Сперанца.

Режим ЧП в Таиланде

Власти Таиланда продлили режим чрезвычайного положения, введенный 26 марта в связи с пандемией коронавируса, еще на один месяц — до 31 октября. Такое решение приняли на заседании Национального центра по борьбе с коронавирусной инфекцией, которое прошло под председательством премьер-министра Таиланда генерала Праюта Чан-Очи, сообщил пресс-секретарь Центра Тхависин Висануйотхин.

«Это шестое продление режима ЧП в связи с тем, что эпидемическая обстановка в мире пока не улучшается. Уже более 33 миллионов заболевших и миллион скончавшихся от коронавируса», — заявил он.

При этом за последние три месяца в Таиланде было лишь два случая местного заражения. Всего же с начала пандемии в государстве заболели более трех тысяч человек.

Закрытие бассейнов и казино в Великобритании

Правительство Великобритании также вновь ужесточает ограничительные меры по борьбе с распространением коронавируса. Об этом объявил премьер-министр Королевства Борис Джонсон. Теперь в стране будут использовать новую трехступенчатую систему.

«Новые меры могут быть связаны с введением дополнительных ограничений, которые коснутся предприятий общественного питания, индустрии развлечений и отдыха, а также парикмахерских и косметологических салонов, однако предприятия розничной торговли, школы и университеты останутся открыты», — заявил Джонсон.

Так, в Ливерпуле и графстве Мерсисайд закрыли пабы и бары, спортзалы и бассейны, казино и залы игровых автоматов.