Мир живет в межледниковом периоде. Жара в Европе сменится таким же лютым морозом

Европа буквально сгорает от небывалой жары: горят леса и железные дороги, погибают рыбы и звери. Эксперты уверяют, что изменения климата связаны с Гольфстримом и фазами солнечной активности. Стоит немного подождать, и всего через век-полтора на Чукотке будет климат, как в Центральной Европе, которая сама к тому времени просто замерзнет.

Европа изнемогает от жары

Жаркая погода и пожары уничтожают инфраструктуру европейских стран. Гибнут люди, урожаи, флора и фауна, нарушается привычный ритм жизни. В Великобритании температура поднялась выше +40 градусов. Из-за жары отменили прямые поезда из Лондона в Шотландию — повреждены большие участки железной дороги, сообщил Lancs Live.

Из-за жары в Северо-Западной Англии, на берегу Ирландского моря, отключились интернет и мобильная связь. Пользователи соцсетей делятся снимками термометров, которые фиксируют аномально высокую температуру. Некоторые парни-подростки начали наряжаться в платья и сарафаны, чтобы хоть как-то пережить зной.

Источник фото: twitter.com

Жара провоцирует пожары в городах Англии, Греции, Испании и Италии. Климат стал виной гибели урожая. В Швеции рыболовы обнаружили множество мертвых и умирающих лососей. Как оказалось, рыба была заражена грибком из-за того, что ослабленный очень сильно нагретой водой организм уже не мог сопротивляться паразитам, написал сайт Svt.se.

Межледниковый период

Сопредседатель Союза экологических организаций Москвы Андрей Фролов рассказал «360», что погода живет по законам, которые связаны с 12-летними циклами солнечной активности и распределением Гольфстрима. Например, в 2010 году в Москве тоже была аномальная жара, горел торф, все окутывал смог. Сейчас как раз пришло время повторения цикла, но географически он немного сместился, объяснил он.

Если 12 лет назад страдал в основном восток Европы, то сейчас страдает запад. Не исключено, что в августе жара дойдет и до России. Это обычные циклы развития, и, в общем-то, в этом ничего страшного нет, периодически такое с планетой Земля бывает Андрей Фролов сопредседатель Союза экологических организаций Москвы.

Эколог отметил, что вопреки распространенному мнению, потепление началось вовсе не из-за деятельности человека. Общее повышение температуры началось 11 тысяч лет назад, когда закончился последний ледниковый период. Сейчас же люди обитают в так называемом межледниковом периоде. Он будет продолжаться еще 13 тысяч лет, а потом снова начнется похолодание.

Источник фото: twitter.com

«Межледниковый период чреват тем, что температура может повышаться там на несколько градусов. Это вот вызывают различные аномалии, в том числе последствия для конкретных животных, потому что они адаптируются к определенному биоценозу, который при потеплении начинает исчезать», — отметил Фролов.

Потепление продлится еще 150 лет

Эколог подчеркнул, что деятельность человека сейчас уже сопоставима с природными циклами. Поэтому люди, хоть и не являются причиной потепления, вполне могут его усугубить, если не примут соответствующих мер.

Источник фото: twitter.com

«В принципе, потепление, которое идет в межледниковый период, тоже не постоянно, оно идет волнами, сменяясь промежуточными похолоданиями. Последнее было в XIV–XVI веках. Скажем, когда Лжедмитрий захватил власть, в России два года не вызревали ни рожь, ни пшеница, начался лютый голод. Смутное время — как раз пик этого похолодания», — рассказал Фролов.

Источник фото: twitter.com

По его словам, примерно с середины XIX века идет потепление, которое будет продолжаться где-то еще лет 150. То есть спустя век лед Северного Ледовитого океана вообще растает. Это нормально: например, тысячу лет назад Белое море было покрыто льдом. Так что через 100 лет, возможно, откроется Северный морской путь и можно будет напрямую плавать из Мурманска во Владивосток.

Чукотка станет центром цивилизации

Вторым важным моментом, определяющим сегодняшний климат, эколог назвал Гольфстрим. Он появился после окончания ледникового периода 11 тысяч лет назад, а до этого вся Европа была покрыта льдом, а между Канадой и Гренландией был ледяной мост. Но теплое морское течение Атлантического океана смогло все растопить.

«Так называемое Северное Лабрадорское течение, будучи холодным, ослабило деятельность Гольфстрима. Он стал отклоняться в ту или иную сторону, соответственно, сместились и климатические зоны. Та, что была на севере Африки, сейчас смещается на юг Европы. На эту жару никто не обратил бы внимания в Алжире или Марокко. Иное дело, когда она сместилась на Испанию, Францию, дошла до Англии», — пояснил Фролов.

Источник фото: twitter.com

Эколог рассказал, что на Дальнем Востоке в течение ближайших 100-150 лет климат резко улучшится, и, возможно, там появится новое течение типа Гольфстрима. Возможно, в перспективе центр мировой цивилизации сместится на Аляску и Чукотку, где будет вполне европейский климат, появятся многомиллионные города. А Европа будет замерзать.