Кажется, что для Запада политика сейчас стала важнее экономики. Действительно, от санкций сейчас пострадают практически все государства. Однако в долгосрочной перспективе зарубежные политики планируют все же оказаться победителями. Их цель — ослабить Россию и перераспределить ее ресурсы. Тем временем политологи уверены, что в выигрыше от сложившейся ситуации не окажется никто.

Долгосрочные планы Запада против России

Запад довольно долго угрожал России ввести жесткие санкции. Однако это не сработало и спецоперация в Донбассе все же началась. Теперь ограничения против российской стороны действительно стали более серьезными. Однако от них проигрывают в том числе и иностранцы. При этом США все же рассчитывают выйти победителями из этой ситуации. Об этом в американском журнале Foreign Affairs написали ведущий эксперт по санкциям в отделе политического прогнозирования Госдепартамента США Эдвард Фишман и приглашенный сотрудник Американского института предпринимательства Крис Миллер.

По их словам, США пытаются добиться падения уровня жизни россиян и, как следствие, ослабления поддержки Владимира Путина. Это должно отвлечь внимание и ресурсы властей РФ от внешней политики. Так, уверены авторы статьи, в долгосрочной перспективе санкции ослабят Россию на мировой арене. То есть все ограничения сейчас нацелены на экономическое и технологическое разорение страны.

«Их главная цель — не удерживание Москвы от конкретных действий, а радикальное изменение торговых и инвестиционных связей России с Соединенными Штатами и их союзниками — в геополитических интересах последних. <...> Любая сохранившаяся торговля должна идти на пользу США и Европе в большей степени, чем Кремлю. Эти меры повлекут за собой издержки. Но позволять Путину получать выгоду от глобальной экономики и подпитывать свою военную машину тоже оказалось дорого», — отметили Фишман и Миллер.

Политика как инструмент передела ресурсов

На данный момент США и Китай больше всех выигрывают от этой ситуации. Очевидно, что США использовали ту же тактику, что и в Первой и Второй мировых войнах. Правда, нельзя сказать однозначно, что эти страны и останутся победителями. Об этом «360» рассказал независимый аналитик по вопросам экономики Дмитрий Адамидов.

«Общая ситуация такова, что идет пресловутое контролируемое обрушение, когда игра идет не за выигрыш, а за минимальный проигрыш. Если мы говорим о перспективе какой-то длинной — три-пять лет, — проиграют все, особенно обыватель. Он потеряет больше, это будет больнее, это будет закат общества потребления. Многие вещи, к которым мы привыкли, их просто не будет. На каждом этапе будет кто-то выигрывать. Сейчас — США, потом — немножечко отыграется Европа. Идет распад глобальной экономики. И это очень болезненная вещь», — подчеркнул Адамидов.

Он уверен, что жесткость санкций постепенно будет спадать. Адамидов назвал это «прелюдией к переговорам»: надо выдвинуть невыполнимые требования, а потом начать договариваться.

«Ведь Джен Псаки (пресс-секретарь Белого дома — прим. ред.) уже сказала, что, если Россия закончит спецоперацию в Донбассе, ограничения начнут снимать. Выглядит шизофренично, но это типичная тактика переговорщиков, особенно крупных, которые большие, страшные и не любят сантиментов», — пояснил он.

Адамидов также подчеркнул, что политика всегда была инструментом передела ресурсов. Люди же долгое время жили в период, когда экономика росла. И теперь некоторые пытаются извлечь для себя максимальную выгоду.

Глобально выиграют Китай и США

Независимый эксперт FMCG рынка Александр Анфиногенов, в свою очередь, отметил, что сегодня население Земли живет в мире, с одной стороны, политики, с другой — экономики, а с третьей — хайпа. Для многих компаний «отрапортовать» мировому сообществу, что они поддерживают или не поддерживают что-то, бывает важнее, чем даже экономические показатели.

«Всеобщая истерия, которая заставляет делиться на своих и чужих, заставляет в том числе и бизнес влезать в эту всю историю. Что произойдет дальше? Думаю, что дальше все будет возвращаться на свои места — с какими-то извинениями, с какими-то формулировками, что неверно поняли ситуацию, неверно были информированы, что эмоции были. Будут мелкие реверансы. А что будет происходить дальше? Уже будем смотреть», — пояснил Анфиногенов.

При этом он подчеркнул, что глобально, конечно, выиграют в этой ситуации Китай и США, потому что они, вводя санкции и демонстрируя свое отношение, ничем не рискуют. Им даже практически не приходится затрачивать финансы, по мнению Анфиногенова. При этом на данный момент больше всех не повезло ЕС.

«Она (Европа — прим. ред.) была втянута и политически, и экономически — в провал ее загоняют, — и исторически, она начинает сильно проигрывать. История, в том числе с ритейлом, непростая сейчас. Все закончится и это тоже. Наступит осень, нужно будет считать цыплят — многое из того, что происходит сейчас, будет казаться неправильным, вредным. И мы увидим большие кадровые изменения», — уверен Анфиногенов.

Тем временем Европе уже предрекли отставание от Китая из-за санкций против России. Об этом «РЕН ТВ» заявил сербский политолог Душан Пророкович.

«Антироссийскими санкциями Европа нанесла самой себе серьезный удар по экономике. Последствиями этих действий станет настолько сильное отставание от Китая, что страны не смогут с ним конкурировать», — заключил политолог.