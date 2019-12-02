Мир с болью пережил «черную пятницу». Распродажи расстроили Папу Римского

«Черная пятница» пробуждает одержимость скидками у миллионов жителей планеты. Этот год не только поставил определенные рекорды, но даже расстроил Папу Римского. Как в 2019-м человечество пережило «черную пятницу» — в материале «360».

Жители всего мира каждый год ждут четвертого четверга ноября. Это день, для которого, возможно, они работали весь год: «черная пятница». Она проводится после Дня благодарения в США — многие магазины устраивают мощные распродажи, на которых покупатели оставляют огромные суммы. Традиция уже распространилась на другие страны, среди которых и Россия.

Один петербуржец создал граффити на здании, высмеяв «черную пятницу». Он изобразил двух борцов, которые сражаются за телевизор по скидке. В левом углу написано словосочетание black friday, где слово black («черный») зачеркнуто и вместо него ярко выделено слово freak («уродливый/чудной»). Посыл этого творения был в том, чтобы «популяризовать отказ» от чрезмерного потребления.

Папа Франциск призвал людей к тому же, что и его малоизвестный единомышленник из Петербурга. Понтифик посоветовал не поддаваться вирусу, который атакует веру и оскорбляет нуждающихся.

«Когда ты живешь для вещей, вещей никогда не хватает, жадность возрастает, другие люди становятся препятствиями в гонке», — сказал Папа Римский.

Возможность купить что-то очень дешево, бесспорно, соблазняет, пока поход за покупками не превращается в драку. Фото ниже сделано в торговом центре в Боготе, Колумбия.

Ну большие очереди, толпы — что в этом ужасного? Может быть, в Боготе распродажа действительно прошла мирно и без стычек. Однако люди в магазине на видео ниже совсем потеряли голову.

В американском магазине Walmart люди тоже умудрились сцепиться, пытаясь получить телевизоры и приставки. Разрешать спор пришлось полиции.

«Черная пятница» в России

Россию этот день тоже не обходит стороной. В 2019-м число покупок в стране выросло на 15% по сравнению с прошлым годом, но примерно на столько же упал средний чек. Общий оборот первых дней распродажи, прошедший в России с 29 ноября по 1 декабря, вырос на 11% по сравнению с прошлогодней акцией.

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Число покупок выросло на 15%, однако цифра на среднем чеке стала меньше — 9,5 тысячи рублей. Чаще всего россияне заказывали товары для детей, игровые консоли и мелкую бытовую технику. При этом самыми активными стали потребители в возрасте от 25 до 34 лет.

Больше трети заказов в России пришлось на Москву, Подмосковье, Санкт-Петербург и Ленинградскую область. Итоговый оборот в «Черную пятницу» в 2019 году в онлайн-сегменте увеличился до 20 миллиардов рублей. В 2018-м он едва превысил 17 миллиардов. Что касается офлайна — магазины могли продать товаров на 200 миллиардов рублей, что в четыре раза больше прошлогодней цифры.

«Черная пятница» в США

В США — создателе «Черной пятницы» — цифры были намного больше, что не удивительно. Американцы потратили в онлайне 7,4 миллиарда долларов (почти 500 миллиардов рублей). Это на 20% больше, чем в 2018-м — 6,2 миллиарда долларов.

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Чаще всего в США в день распродаж покупают одежду и спортивные товары, 1 декабря — компьютеры и игрушки. А 2 декабря проводится так называемый киберпонедельник — в этот день американцы продолжают тратить деньги на товары по скидке (в особенности на телевизоры), и в 2019-м году в онлайне показатель продажи может вырасти до 9,5 миллиарда долларов. Если это произойдет, то 2 декабря станет первым днем, когда в интернет-коммерции США будет преодолена планка в девять миллиардов.

Аналитики подсчитали, что средняя стоимость заказа на одного американца составила 168 долларов (почти 11 тысяч рублей). Самыми покупаемыми товарами стали игрушки Disney из мультфильма «Холодное сердце 2», видеоигры FIFA 20 и Madden 20, а также наушники Apple Airpods и телевизоры Samsung.