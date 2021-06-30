Мир изменился. Послание Путина для Запада сравнили с «мюнхенской речью»

Владимир Путин во время прямой линии заявил, что время однополярного мира прошло. США же, по его словам, хотят сохранить свою монополию — отсюда и угрозы в адрес России. Политологи сочли формулировки главы РФ напоминанием США и лидерам НАТО, что мир сегодня не такой, каким они хотели бы его видеть.

Президент России в своей речи подчеркнул, что период однополярного мира прошел. Какие санкции ни применяли бы к России, страна развивается, а ее обороноспособность и вовсе достигла очень высокого уровня. Американские партнеры, уверен Путин, понимают, что мир меняется. Однако США стараются сохранить свою монополию. Это желание и порождает все новые санкции против РФ.

«Мир кардинальным образом меняется. А наши партнеры в тех же Штатах, с одной стороны, понимают это — и поэтому встреча в Женеве. А с другой стороны, во что бы то ни стало стараются сохранить свое монопольное положение. И отсюда, пожалуйста, вот вам угрозы и дальнейшее деструктивное поведение — и с учениями этими, провокациями, и с санкциями», — заявил президент.

Однополярный мир и перемены

Путин не первый раз высказывает мысль о конце однополярного мира. Впервые президент России заговорил об этом на Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности, которая состоялась 10 февраля 2007 года. Об этом в разговоре с «360» напомнил доцент МГИМО, руководитель Информационного офиса Совета Европы в РФ Николай Топорнин.

Тогда Путин сказал, что нельзя сводить мир к однополярной системе, ни одна страна не может единолично принимать решения, которые затрагивают интересы других стран или группы стран. Он тогда намекал на США и тот блок НАТО, который складывался вокруг США Николай Топорнин.

Именно в те годы блок НАТО значительно расширился за счет стран Восточной Европы. С учетом того, что восточный блок, которым руководил СССР, развалился. Видимо, у США появилось понимание, что они остались одни, а Россия — лишь некая региональная держава и теперь все дела можно принимать без ее участия, не говоря уже о Китае.

«В этот раз просто он еще раз повторил, потому что повторение — мать учения. Чтобы еще раз отметили для себя и Байден, и те люди, которые работают в администрации, и руководство НАТО, что все-таки мир многополярный. <…> Кому-то командовать РФ, отдавать ей какие-то приказы — совершенно неправильно, это невозможно. Многополярный мир предполагает учитывание интересов всех стран, в том числе и маленьких. Это призыв Путина к США и лидерам НАТО, чтобы они учитывали, что мир сегодня такой, какой есть, а не такой, каким они хотели бы его видеть», — пояснил Топорнин.

Он подчеркнул, что это обращение Путина кажется достаточно простым, но за ним скрывается многое.

Как изменится политический мир

Современный мир живет уже вне американской гегемонии. Об этом «360» рассказал профессор РУДН, заведующий кафедры сравнительной политологии Юрий Почта.

«Да, была попытка создать такую американскую добрую империю… Трамп наиболее радикально поставил точку в этом. Отсюда такая ненависть к нему — демократов и вообще. И Россия меняет свою ориентацию. Наши иллюзии на равноправное и успешное вхождение в западный мир оказались иллюзиями. Наши партнеры не постеснялись нам это показать. Поэтому мы сейчас осознаем, что у нас есть свои национальные интересы, свои проблемы с национальной безопасностью. Мы понимаем важность наличия вооруженных сил, разведки и прочих сил защиты нашей независимости. <…> Мы остаемся страной, которая способна дать ответ США», — пояснил собеседник.

В этом плане Россия понимает свое место в мире и дает понять партнерам, что с ней надо считаться. Также Китай сейчас стал полноценным участником международных процессов. С этим согласен и Топорнин. Он отметил, что сейчас огромными темпами развивается Китай, которого США именно по этой причине считают угрозой. Эта страна экономически начинает наступать на пятки американцам. Потенциал Китая такой огромный, что он может перегнать США и уже сам начать задавать тон мировой экономике.

«США уже поняли, что это главный враг в ближайшей перспективе, потому что он угрожает гегемонии Штатов. <…> Я бы еще добавил к этой раскладке „Россия, Китай, США“ четвертый важный центр притяжения — ЕС, хоть это и не государство, но валюта-то есть, и валюта хорошая. Происходит рост влиятельности ЕС, хоть и не быстро», — заключил Топорнин.