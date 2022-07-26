МИД России не исключает прекращения выдачи шенгенских виз для россиян и параллельно ведет переговоры с другими странами об упрощении визового режима. Среди них государства Латинской Америки и Азии. Облегченная подача документов для поездок приведет к увеличению турпотока и росту контактов среди бизнеса.

Россия ведет переговоры с властями 18 стран об упрощении визового режима. Среди таких стран — государства Латинской Америкой и Карибского бассейна. По словам директора консульского департамента Ивана Волынкина, проект двустороннего соглашения об отмене виз с Малайзией находится на стадии согласования.

При этом Ростуризм работает над улучшением соглашения безвизовых групповых туристических поездок с Китаем. Россия также ведет переговоры с Гонконгом относительно увеличения срока безвизовых поездок.

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В МИД РФ не исключили, что Европейский союз полностью прекратит выдачу виз россиянам. По словам Волынкина, нынешнее состояние отношений ЕС и России грозит полным закрытием Шенгенской зоны для россиян.

МИД видит предложения европейских политиков прекратить выдавать шенгенские визы россиянам. Волынкин отметил, что чаще всего так говорят деятели, которые негативно относятся к России.

«В случае радикальной деградации консульских связей с остальными странами — членами Шенгенского соглашения нельзя исключать даже кажущиеся сейчас невероятными сценарии», — рассказал Волынкин.

Россия поддерживает сохранение возможных поездок россиян и жителей ЕС. А со стороны Европы ждут здравого смысла и прагматизма.

Ранее в Финляндии ведущие партии страны призвали прекратить выдачу туристических виз для россиян. До этого исполняющая обязанности премьер-министра Тютти Туппурайнен заявила, что власти прекратят прием документов от россиян только по решению Евросоюза.

Куда можно

Несколько европейских стран прекратили оформлять визы россиянам. Среди них Латвия, Литва, Эстония, Польша и Чехия. Некоторые члены ЕС, среди которых Франция, Италия и Греция, решили не следовать их примеру и, наоборот, продолжили принимать документы у жителей России для туристических поездок.

Но даже если все европейские страны перестанут выдавать россиянам визы, то у них все равно будут возможности путешествовать. Тем более с некоторыми государствами у России есть безвизовый режим.

Россияне могут без визы приезжать в страны СНГ — Белоруссию, Казахстан, Армению, Азербайджан, Молдавию, Казахстан, Киргизию, Таджикистан и Узбекистан.

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Путешественники из России также могут находиться до 90 дней в некоторых странах Карибского бассейна и Латинской Америки. Это Антигуа и Барбуда, Багамские острова, Боливия, Белиз, Бразилия. Венесуэла, Гайана, Гватемала, Гренада, Гондурас, Колумбия, Коста-Рика, Куба, Никарагуа, Панама, Перу, Парагвай, Сальвадор, Ямайка, Чили и Эквадор.

Путешествия в эти страны пока что осложнены из-за их большой отдаленности. Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин объяснил «360», что страны Латинской Америки относятся к дальнемагистральным маршрутам, для которых не всегда хватает самолетов.

«Развитие таких направлений сопряжено с транспортно-логистической проблемой. Сейчас развиваются направления в Иран и Таиланд <…>. Есть еще Вьетнам и ряд других маршрутов. В целом центром притяжения остается Турция, за ней — ОАЭ», — отметил Барзыкин.

Собеседник издания отметил, что сейчас Евросоюз практически перестал выдавать туристические визы россиянам, поэтому официальное решение о прекращении выдачи виз вряд ли будет критичным. А упрощенный визовый режим с другими странами пойдет на пользу, поскольку начнет развиваться туризм, увеличатся деловые контакты.

Сам же Евросоюз пострадал после того, как ввел ограничения против российских туристов. Курортный немецкий город Баден-Баден опустел из-за отсутствия путешественников из России. Врачи, музеи, отели и магазины лишились своих частых клиентов.