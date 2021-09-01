Мир еще сложнее, чем кажется. Адронный коллайдер сделал открытие, которое может изменить физику

Группа физиков, работающих на Большом адронном коллайдере, открыли новую частицу. Она считается экзотической и усложняет существующую модель мира. Сам ускоритель не раз становился объектом критики и приносил значимые открытия.

Ученые на Большом адронном коллайдере открыли новый класс тетракварков, сообщил ТАСС. Исследователи из России, работавшие в коллаборации с детектером LHCb, рассказали об обнаружении экзотического очарованного тетракварка Tcc+. Такое открытие говорит о наличии нового класса сверхтяжелых частиц.

Особенность этой частицы заключается в том, что она содержит в себе сразу два очарованных кварка и ни одного очарованного антикварка. Тетракварк поставил рекорд и по продолжительности жизни — он живет в 10–500 раз больше частиц с похожей массой, написал сайт Института ядерной физики СО РАН. Частица также отличается своими большими размерами и низкой плотностью.

Сами кварки представляют собой фундаментальные частицы, которые нельзя наблюдать в свободном состоянии. Они входят в состав протонов и нейтронов, сообщило агентство «Интерфакс». А тетракварк — это экзотическая элементарная частица, или же адрон, в составе которой есть два кварка и антикварка. Экзотической она стала из-за того, что ранее считалось, что адроны могут быть мезонами, то есть состоять либо из пары «кварк — антикварк», либо иметь в составе три кварка. Примеры таких частиц — знакомые всем школьникам протоны и нейтроны.

Открытый тетракварк также обладает очарованием, написал сайт Lenta.ru. Под этим ученые понимают квантовое число, которое характеризует тип кварка. Всего исследователи знают шесть разных видов кварков. В ранее найденных тетракварках очарование было скрытым, это значит, что они состояли из очарованного кварка и очарованного антикварка.

Ученые предположили, что тетракварк может быть своеобразной кварковой молекулой, состоявшей из пары более легких мезонов, или же аналогом атома, ядро которого состоит из тяжелых очарованных кварков.

Значение открытия

Открытие показывает, что устройство мира сложнее, чем кажется. Российский ученый в области ядерной физики, физики элементарных частиц и космических лучей Олег Далькаров объяснил «360», что обнаруженный учеными тетракварк говорит о том, что мир элементарных частиц остаточно сложен.

Открыт богатый спектр частиц, которые требуют понимание. Это одна из тех, которые действительно любопытны с точки зрения понимания природы этих частиц Олег Далькаров.

Он напомнил, что существуют элементарные частицы, состоящие из пары кварков и антикварков, а состоящие из нескольких кварков частицы — это сложные молекулярноподобные образования.

Исследователь также отметил, что, по всей видимости, существует более простой механизм для образования таких сложных систем. По мнению Далькарова, в будущем возможно открытие многокварковых ядер.

Миссия коллайдера

Большой адронный коллайдер — это ускоритель, который запустился в 2008 году на территории Франции и Швейцарии. Его миссия заключалась в разгоне элементарных частиц, а именно протонов, сообщило РИА «Новости».

После разгона частицы сталкиваются, а ученые наблюдают те процессы, которые нельзя наблюдать в обычных условиях. В итоге исследователям удается понять, как устроена материя и как частицы взаимодействуют.

Его запуск сопровождался критикой со стороны групп ученых. Они утверждали, что коллайдер может вызвать появление черных дыр и опасных форм материи. Однако все подобные сообщения опровергали. Несколько раз на коллайдере происходили аварии и он приостанавливал свою работу.

В 2012 году с помощью БАК подтвердили существование бозона Хиггса — «частицы бога», которая играет не последнюю роль в картине устройства мира. Он отвечает за наличие массы у частиц.