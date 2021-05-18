Мир, коты и книги Екатерины Вильмонт. Как дочь знаменитых переводчиков стала популярной писательницей

Скончалась знаменитая писательница Екатерина Вильмонт. Она начала свой творческий путь как переводчик, а в итоге подарила россиянам множество ярких романов и захватывающих детских детективов. Екатерина Николаевна коллекционировала кошек и с удовольствием путешествовала, но главное — умела передать своим читателям любовь к жизни.

Екатерина Вильмонт умерла в ночь на 16 мая в больнице имени И. В. Давыдовского, куда попала накануне. У 75-летней писательницы, которая страдала анемией, резко понизилось давление. Спасти ее не смогли.

Источник фото: РИА «Новости»

Вильмонт уже давно стала популярна у россиян. Читатели охотно раскупали все ее книги, суммарные тиражи которых исчисляются миллионами экземпляров. Писательница неоднократно попадала в ежегодные списки наиболее издаваемых в России авторов художественной литературы.

Необычная семья

Екатерина Вильмонт родилась в семье переводчиков Наталии Ман и Николая Вильмонта. Точнее, фамилия родителей была Вильям-Вильмонт, но они предпочитали пользоваться псевдонимами. У фамилии шотландское происхождение, но в роду у отца писательницы были немцы, англичане, поляки и русские.

Мать переводила с английского и французского языков, а также классическую немецкую литературу. Отец был переводчиком-германистом, доктором филологических наук и членом-корреспондентом академий наук ГДР и ФРГ. А также другом и свояком Бориса Пастернака (сестра переводчика Ирина была женой архитектора Александра Леонидовича Пастернака — брата поэта).

Друзья у родителей тоже были примечательными. Например, Надежда Жаркова — переводчица Виктора Гюго, Эмиля Золя, Альбера Камю, Жоржа Сименона, Мориса Дрюона и Франсуазы Саган. Она жила в коммуналке у Петровских ворот вместе с мужем и… бывшим мужем, знатоком французской литературы и литературоведом Борисом Песисом. Эта троица стала прообразом героев фильма «Покровские ворота» по пьесе их соседа — драматурга Леонида Зорина.

Путь в переводчики

То, что у юной Кати также были все задатки хорошего переводчика, выяснилось, кода ей исполнилось 15 лет. Наталии Ман принесли подстрочник китайского романа и предложили сделать литературный перевод. Она отказалась, а вот Катя ради интереса написала по подстрочнику пару страницы.

Мать работу похвалила и, когда Катя задумалась о выборе профессии, предложила пойти по родительским стопам. Она объяснила дочери, что это была лучшая профессия в Советском Союзе, дающая максимально доступную тогда степень свободы. Екатерина согласилась — ей легко давались и сочинения, и языки.

Но известность родителей сильно осложняла жизнь молодой переводчицы. О ней распускали слухи, что все ее труды — дело рук отца и матери. Стоило Кате Вильмонт получить книгу для перевода, как за спиной шептались, что ей «выбили» работу родители. Слухи сошли на нет, когда Екатерине пришлось в авральном порядке заменять выбывшего переводчика.

Все складывалось неплохо, но однажды страна изменилась, и переводчики, как и многие другие профессионалы, остались практически не у дел. Последний перевод Екатерина сделала в 1995 году — это была немецкая кулинарная книга. После этого она решила последовать совету приятеля и писать сама. Так появился роман «Путешествие оптимистки, или Все бабы дуры».

Роман вместо психотерапевта

Позже в многочисленных интервью Вильмонт признавалась, что книжка была отчасти автобиографической. Она даже сохранила настоящее имя главного героя — Марата. А когда работа подошла к концу, новоиспеченная писательница вдруг поняла, что у нее больше нет никаких обид и вообще чувств к этому человеку.

Позже это сработало и с романом «Крутая дамочка, или Нежнее, чем польская панна». После окончания книги реальный человек, с которого был списан брат главной героини, перестал вызывать у автора какие-то эмоции. Мало того, то же случилось и при написании кулинарно-мемуарной книги «Дети галактики, или Чепуха на постном масле».

Писательница научилась готовить в 16 лет, когда ее мать заболела тифом. С годами она достигла высот в этом искусстве и часто давала рецепты в романах. Друг предложил собрать их в одну книгу. После ее выхода Екатерина пригласила в гости всех, кто участвовал в издании, и приготовила несколько из описанных блюд. И совсем перестала готовить — пропало желание.

Дорога в кино

Книги Вильмонт несколько раз экранизировали. В 2004 году романы «Путешествие оптимистки, или Все бабы дуры» и «Полоса везения, или Все мужики козлы» стали основой для сериала «Любовь слепа», а сериал «Я тебя люблю» был снят по мотивам романа «Хочу бабу на роликах».

Источник фото: кадр из телесериала «Любовь слепа»

В 2006 году появился фильм «Три полуграции» по роману «Три полуграции, или Немного о любви в конце тысячелетия» и мини-сериал «Счастье по рецепту» по книге «Курица в полете». А в 2007 году вышел телефильм «Снежный ангел» по роману «Кино и немцы!». Благодаря фильмам многие из зрителей, которые раньше не знали творчество Вильмонт, стали ее преданными читателями.

Просто автор романов

То, что романы переводчицы получили успех, неудивительно. Сама Вильмонт в интервью в рамках всероссийского книжного фестиваля «Книгоград. Архитектура интеллекта» рассказывала, что действительно хороший переводчик должен знать свой собственный язык лучше, чем иностранный, и обладать языковым слухом, чтобы слышать автора — его ритм, индивидуальность — и уметь это передать.

Екатерина Николаевна всегда отказывалась от звания автора «дамских романов». Она говорила, что пишет просто романы, а там по условию жанра должна быть любовная линия. Кроме того, ей удался такой непростой жанр, как детский детектив. Эти книги были настоящим праздником для детворы второй половины 90-х.

Приключения Аси, Матильды, Кости и Мити из сыскного бюро «Квартет», расследования Даши и Стаса из серии книг «Даша и Ko», двоюродных братьев Гоши и Никиты из «Гошка, Никита и Ко» до сих пор с удовольствием читают подростки. Главные герои расследуют настоящие преступления, не забывая об остальных радостях жизни.

Сама автор считала: успех книгам обеспечило то, что она не пыталась заигрывать и сюсюкать со своей аудиторией, а разговаривала как со взрослыми, старалась вместе с историей привнести в их мир что-то новое. И это удалось. Читатели писали: «Благодаря вам я полюбила Пастернака», «Благодаря вам я полюбил Северянина».

800 кошек

А еще Екатерина Вильмонт была большой любительницей кошек. Она вспоминала рассказ родителей, которые как-то застали дочь, которой не было и года, лакающей молоко из одного блюдечка с котенком. Позже эта любовь трансформировалась в огромную коллекцию кошачьих фигурок.

Из-за частых путешествий писательница не могла себе позволить завести живых кошек. А вот статуэток насчитывалось около 800 штук, под них даже пришлось изготовить на заказ несколько шкафов для гостиной, кухни и прихожей. Кошек дарили друзья, коллеги и читатели из всех стран мира. Нет только представителя Австралии.

Источник фото: РИА «Новости»

Любить жизнь

Вильмонт не скрывала, что любит жизнь. Видимо, эту любовь ей удавалось привносить в свои книги, так как читатели не раз признавались: романы писательницы лечат даже от самой черной депрессии. Екатерина Николаевна обещала писать, пока пишется. Ведь это занятие ей по-настоящему нравилось.

Она говорила, что ни от чего не получала такого удовольствия, как от процесса написания книг. Кроме того, она отмечала и свободу — сама себе хозяйка, не нужно ходить на службу, зависеть от автора исходного текста. Ее творчество было стихийно, и далеко не всегда автор знала, как повернет сюжет.

Где и когда пройдет прощание с Екатериной Вильмонт, пока неизвестно. Она жила одна, мужа и детей у нее не было.