Минуты в дороге против часов в пробках. Выделенные полосы в Подмосковье сделают путь стремительным

В Подмосковье для общественного транспорта введут выделенные полосы. Благодаря им получится уменьшить пробки, сократить время на дорогу и перевозить гораздо больше людей. В рамках первого этапа эксперимента организуют 14 выделенных полос на трассах.

В Московской области введут выделенные полосы для общественного транспорта. Об этом заявил губернатор Андрей Воробьев. Выделенные полосы нужно ввести на тех участках дороги, где это возможно и целесообразно. Эта мера сделает общественный транспорт более комфортным и удобным.

Губернатор также рассказал, что жители Московской области помогают властям и фиксируют проблемы на дорогах, а также подсказывают, где и какую развязку, светофор, дополнительную полосу нужно сделать.

Семь выделенных полос появятся в Мытищах, Долгопрудном, Красногорске и Химках, а также в Ленинском и Одинцовском округах. Для этого изменят дорожную разметку. Другие семь полос обустроят при помощи расширений проезжей части.

Польза выделенных полос

Выделенные полосы для общественного транспорта имеют ряд плюсов. Транспортный эксперт Павел Яблоков рассказал «360», что благодаря разметке общественному транспорту удается перевозить больше людей по дороге.

Плотность расположения людей в легковом автомобиле несопоставима с плотностью расположения людей при использовании общественного транспорта Павел Яблоков.

Эксперт напомнил, что перевозить людей по дороге с общественным транспортом более эффективно, и с этой задачей справляется выделенная полоса. По словам Яблокова, при помощи выделенных полос время на дорогу не только сокращается, но и стабилизируется. В результате пассажиры чаще делают выбор в пользу общественного транспорта.

Опыт других городов показал эффективность выделенных полос. Советник ректора университета ИТМО по урбанистике Михаил Климовский напомнил «360», что во многих больших городах используются выделенные полосы для транспорта, и это создает лучшие условия для мобильности.

«Например, в Москве намного лучше стало с выделенным транспортом. Маршруты стали более лаконичными и сквозными», — рассказал урбанист.

Дальнейшие меры

Одно из главных преимуществ выделенных полос на дорогах — это уменьшение пробок. При такой разметке автобусы и маршрутки не будут попадать в заторы. Сейчас в Подмосковье уже функционируют несколько выделенных полос. По словам первого заместителя министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Анны Кротовой, в Ленинском округе расширили выезд с Расторгуевского на Варшавское шоссе, демонтировали «лежачих полицейских» и установили светофор.

«Это дало возможность увеличить пропускную способность общественного транспорта и ликвидировать отстой грузовиков», — рассказала Кротова.

Планируется установить до 15 ноября камеру, фиксирующую нарушение проезда по выделенным полосам. До конца 2021 года на улице Чистякова в Одинцове и на улице Кирова в Химках планируют сделать еще две выделенных полосы. Нововведение будет проходить постепенно, но результат не заставит себя ждать.

«Интересный эксперимент. Но нам, конечно, важны не две дороги, а гораздо больше — несколько тысяч дорог. Но все происходит постепенно. Главное — действовать вдумчиво, чтобы жителям было удобно и они чувствовали результат перемен в положительную сторону, а не наоборот», — заключил Андрей Воробьев.

Анна Кротова также отметила, что для установки выделенных полос будут учитываться мнения жителей.

«Мы проведем эксперимент. То есть не будем сразу делать разметку. Сначала установим блоки на одну неделю, выделив полосу под автобусы, и посмотрим, как это работает, не привело ли это к ухудшению ситуации», — добавила первый заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.