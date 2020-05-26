Минским фельдшерам запретили заезжать в Mc`Donalds. Мотив руководства непонятен, но догадки есть

Главный врач минской городской станции скорой помощи запретил сотрудникам заезжать в Mc`Donalds, где их кормят бесплатно в качестве благодарности за работу.

С начала мая Mc`Donalds решил поддержать сотрудников скорой помощи, сделав для них бесплатные обеды в заведении. В набор входил гамбургер, пирожок, порция картошки и напиток. Этой акцией пользовались десятки бригад. Однако на днях появилось распоряжение, в котором говорится, что с 20 мая заезд в Mc`Donalds запрещен.

«Будет расцениваться как коррупция и использование служебного автотранспорта в личных целях», — говорится в тексте, подписанном главврачом городской станции скорой медицинской помощи Александром Жинко. Между прочим, он уже переболел коронавирусом. Он провел три недели в больнице с температурой.

Источник фото: Facebook

Подобные сообщения разместили на всех подстанциях скорой.

«Это очень странная инициатива и непонятная позиция руководства. Сейчас многие помогают врачам, поддерживают людей, работающих в больницах. А почему начальство вдруг увидело в этом коррупцию — непонятно», — удивились медики, работающие на станции.

В то же время сам Mc`Donalds придумал другую акцию. Теперь он кормит медиков прямо на станции. В этом есть минус, потому что обедают бургерами только те фельдшеры, которые были на базе в момент доставки.

Каких-либо комментариев на этот счет от самого Жинко или от руководства станции «360» получить не удалось. Только сайту «Белсат» Жинко предложил обратиться в пресс-службу Минздрава по этому вопросу, но и там журналистам не ответили.

По данным СМИ, не только Mc`Donalds кормит врачей, но и многие другие белорусские рестораны. Какие именно, не уточняется.

Так как официальной версии ни у одних СМИ нет, пользователи начали гадать, почему Жинко запретил сотрудникам в рабочее время заезжать в Mc`Donalds. По мнению одного юзера, здесь речь идет о репутационном риске.

«В реплаях одни возмущенцы недалекие. Есть такая вещь, как репутационный риск. И словить жалобы „***, у меня бабка умерла, а скорая в ‚Макдаке‘ стояла! Своими глазами видела“, — это на раз-два. С фото и видео. Включите мозги», — написал он.

Другой пользователь обратил внимание на сам Mc`Donalds, предположив, что от акции именно в таком формате могли отказаться и в самом заведении.

Источник фото: Twitter

По словам жителей Белоруссии, бесплатно кормят фельдшеров и в Burger King, и в KFC.

На самом деле сами врачи заявили, что юридически они не имеют права во время работы заезжать в какие-то заведения, если поездка не касается работы.

«Мы понимаем, что с юридической стороны мы не можем заезжать в Mc`Donalds, но, повторюсь, это вынужденная мера сейчас. Было приятно, что нас так поддержали», — сказал один медработник.